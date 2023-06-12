إزالة 14 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية ببنى مزار

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار، شمال المنيا، اليوم الأثنين ، ان الوحدة المحلية نفذت حملة إزالات مكبرة علي الأر اضي الزراعية وأملاك الدولة بدائرة المركز والقرى.

وذلك ضمن استمرار اعمال الموجة ال 21 لازالة التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف والتي اسفرت عن تنفيذ 14 حالة ازالة تعدي، وترأس الحملات، المهندس ايهاب عبد القوى ، و شريف سمير ، و هاني الخولى، و سامي رشاد، نواب رئيس المركز.

و أحمد بهلول مدير إدارة الإزالات والاشغالات و مسئول التنظيم المنطقة ، و ابراهيم محمد رئيس حي غرب ، وتمكنت الحملة، من إزالة 6 حالات تعدِِ علي ارض زراعية ، وتم تسليم الموقع لمسئول تنظيم المنطقة لمتابعة عدم التعدى، كما تم إزالة 4 حالات أخرى بحوض الخزام والجزار ، والعمدة ، وأسوار على مساحة قيراط ونصف ، وتم تسلم الموقع لمسئول الجمعية الزراعية.

وبالتعاون بين حى جنوب و ادارة الإزالات والإشغالات ، تم ايقاف حالة بناء مخالف فى المهد خلف محطة الصرف الصحى بطريق المقابر ، وردم حالة بناء مخالف بشارع الثورة، وبالتنسيق بين حي شرق وإدارة الازالات وفني تنظيم الإدارة الهندسية، تم إيقاف حالة بناء بدون رخصة لدور أرضي بمنزل مساحتة 90 متر بشارع بجوار مدرسة الكوثر.

وتم التحفظ على مواد بناء بالوحدة المحلية، بالإضافة إلى إيقاف حالة أخرى لدور ثالث علوي بمنزل مساحتة 120 متر بشارع مستشفى طب العيون بالمحلج، وتمكنت الوحدة المحلية ببنى على من إزالة 3 حالات تعدِ على ارض زراعية ، الأولى بقرية أم الساس حوض المساقى على مساحة 12 سهم حفر أساسات وتشوين بلوك .

والثانية بحوض الكوادى بأم الساس ، على مساحة 18 سهما حفر أساسات وتشوين بلوك، والثالثة ببنى على حوض الهوية على مساحة 12 سهما عمل سمل خرسانى وتشوين بلوك، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتحرير المحاضر اللازمة تجاة الواقعة.