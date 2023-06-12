المنيا تستعد للتدريب العملي "صقر 119" لمجابهة الأزمات والكوارث

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، بعقد الإجتماع التنسيقي الأول لفعاليات التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية بمحافظة المنيا "صقر 119".

وذلك خلال الفترة من 16 وحتى 18 يوليو القادم، بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، وذلك عن طريق محاكاة فعلية لمواقف طارئة قد تحدث بالمحافظة، وآليات التعامل مع تلك المواقف لإحتواء الأزمة والتخفيف من أضرارها فور وقوعها.

جاء ذلك بحضور العميد إيهاب سيد بكري المستشار العسكري للمحافظة، ورؤساء المدن،ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية، من جانبه أوضح السكرتير العام للمحافظة، أن التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية بمحافظة المنيا"صقر119".

ويأتي اتساقاً مع اهتمام المحافظة ، بالتخطيط والتدريب على أسلوب مجابهة الأزمات والكوارث وإدارتها ووضع خطط متكاملة، للتغلب عليها وإزالة الآثار الناتجة عنها، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعامل مع الأزمة وكيفية إدارتها ، حرصاً على سلامة وأمن المواطنين.

وأكد السكرتير العام، أن المحافظة تعمل من خلال خطط وسيناريوهات واضحة ، وأساليب تدريبية عالية الكفاءة فيما يخص ملف التعامل مع مجابهة الأزمات والكوارث ، وأسلوب إدارتها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

لافتاً ، إلى أن المحافظة تسعى بصفة مستمرة لتطوير السيناريوهات للأزمات والكوارث المحتملة ، ووضع خطط للتصدي لها ومراجعتها بشكل دوري مع القوات المسلحة ، وتنسيق جهود وإمكانيات كافة الجهات المعنية.

وخلال الإجتماع، استعرض السكرتير العام، الأهداف الحيوية بالمحافظة والإمكانيات والمعدات والأرصدة والإحتياطات الإستراتيجية الخاصة ، بعدد من القطاعات المعنية بملف الكوارث والأزمات والخطط الخاصة بإدارة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة ، والوحدات المحلية لإتخاذ كافة التدابير اللازمة.

من جانبه، قدم المستشار العسكري للمحافظة، عرضاً تفصيلياً تضمن أدوار جميع الجهات المشاركة في التدريب والمقومات ، والإمكانيات الموجودة لدى كل جهة ، كما تضمن العرض إمكانيات واستعدادات كافة القطاعات في المحافظة ، ومدى الجاهزية بكل قطاع وكافة التنسيقات والترتيبات ، التى يتم تنفيذها لمجابهة الآزمات والكوارث الطبيعية والصناعية المحتملة.