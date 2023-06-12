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الإثنين 12 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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تحذير شديد اللهجة من الأزهر ضد زواج المساكنة .. فيديو

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف

قال الدكتور أسامة الحديدي، المشرف على مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن حكم مصطلح المساكنة من الدين، بعد دعوات كبيرة على التواصل الاجتماعي لمعرفة موقفه من الشريعة الإسلامية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد إن نبينا أمرنا بالاختيار في العلاقة التي تبنى على الرحمة والحسنة بين الزوجين، مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم: “يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.. الخ الحديث”.

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الدعوات البائسة إلى ما يسمى «المساكنة» تَنَكُّر للدين والفطرة

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حفظ النسب

ولفت إلى أن الإسلام جاء لحفظ نسب وعرض الإنسان من خلال الزواج، وأن الشريعة حذرت من العبث بنسل ونسب الإنسان والحط من كرامته وإشاعة الفاحشة في المجتمع.

وأشارإلى أن العلاقات يجب أن تبنى على الإشهار والإعلام، بدليل قول الله تعالى: “ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ"، منوها إلى أن زواج المساكنة هو تعرف الشاب على فتاة من دون زواج، وهذه العلاقة لا تصح ولا يمكن أن تذاع في مجتمع له قيم وعراقته وأصوله مثل مجتمعنا.

زنا

وأفتى أسامة الحديدي بأن ممارسي تلك المساكنة يدخلان تحت مظلة الزنا، وهو من الأمور المحرمة شرعا، منوها أن الغرب يستهدف مجتمعاتنا في فطرتها وسلوكها من خلال تطبيق المساكنة والشذوذ، وهذه تعتبر من التحديات التي تواجه مصر باعتبارها قوة كبيرة في المنطقة.

وأشار إلى أننا إذا تمكنا من الحفاظ على الأسرة يمكن أن نحافظ على المجتمع في المجالات كافة، مشددًا على أنها قيم يؤكد عليه دوما الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.

 

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