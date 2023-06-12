الإثنين 12 يونيو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

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الأرصاد تحذر من عواصف ترابية جديدة .. فيديو

عاصفة ترابية
عاصفة ترابية

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، وغدا الثلاثاء على أغلب الأنحاء.

وقال شاهين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن طقس الثلاثاء سوف يشهد مجموعة من الاضطرابات الجوية وارتفاع في درجات الحرارة، بالإضافة إلى وجود حركة لنشاط لحركة الرياح المصاحبة للرمال والأتربة.

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ونوه إلى أن محافظات شمال الصعيد، ومنطقة خليج السويس، والبحر الأحمر، والصحراء الغربية، سوف تشهد وجود منخفض جوي قادم من الصحراء الغربية، بجانب كتل هوائية جنوبية غربية، تؤدي إلى رياح مثيرة للرمال والأتربة، قد تصل إلى العاصفة الترابية.

وأضاف أن درجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على القاهرة ستكون 36 درجة مئوية، وتسجل السواحل الشمالية 28 درجة مئوية، بالإضافة إلى سقوط الأمطار الخفيفة، وسوف تشهد محافظات الصعيد ارتفاعا في درجات الحرارة، سوف تسجل درجة الحرارة العظمى 44 درجة.

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