ظاهرة ترعب أمريكا .. البحر يلقي بأطنان من الأسماك النافقة (شاهد)

نفقت أطنان من الأسماك، وطفت فوق سطح الماء وانجرفت على طول ساحل خليج تكساس الأمريكي، الأمر الذي أثار مفزع وتساؤلات الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن مسؤولو الحياة البرية فسروا الظاهرة بأنها ناتجة عن انخفاض الأكسجين الذائب في المياه.

وأوضح بريان فرايزر، مدير إدارة حدائق مقاطعة بازوريا، للصحيفة، أن السبب كان "عاصفة كاملة" من الظروف السيئة، وبسبب الماء الدافئ الذي يحتوي على أكسجين أقل بكثير من الماء البارد.

ولفت، إلى أن البحار الهادئة والسماء الملبدة بالغيوم، في المنطقة قد أعاقت طرق ضخ الأكسجين عادة في مياه المحيط، وتضيف الأمواج الأكسجين إلى الماء، وتقلل السماء الملبدة بالغيوم من قدرة الكائنات المجهرية على إنتاج الأكسجين من خلال عملية التمثيل الضوئي.

🇺🇲 | LO ÚLTIMO: Decenas de miles de peces muertos a lo largo de la costa del golfo de Texas. pic.twitter.com/90BcdacBgk — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) June 12, 2023

وأضاف، أن نفوق هذه الأسماك أمر يحدث كثيرا وليس نادر الحدوث، وذلك في المنطقة التي ترتفع فيها درجة حرارة الماء خلال فصل الصيف.

وتداول رواد موقع تويتر عدد من الصور والفيديوهات التي توضح، الكميات الكبيرة من الأسماك النافقة، والتي ملأت الساحل، بمختلف أنواعها.

أسماك نافقة

أسماك نافقة

أسماك نافقة