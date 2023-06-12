عاجل
توجيهات رئاسية بتشكيل لجنة لتقييم موقف نقل مقابر السيدة نفيسة "مقبرة الخالدين" صرحٌ يضم رفات عظماء ورموز مصر
الإثنين 12 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

ظاهرة ترعب أمريكا .. البحر يلقي بأطنان من الأسماك النافقة (شاهد)

أسماك نافقة
أسماك نافقة

نفقت أطنان من الأسماك، وطفت فوق سطح الماء وانجرفت على طول ساحل خليج تكساس الأمريكي، الأمر الذي أثار مفزع وتساؤلات الكثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن مسؤولو الحياة البرية فسروا الظاهرة بأنها ناتجة عن انخفاض الأكسجين الذائب في المياه.

txt

موقف غريب لرجل صوبت بندقية إلى رأسه (فيديو)

txt

فتاة ليبية تُخطف في وضح النهار.. فيديو

وأوضح بريان فرايزر، مدير إدارة حدائق مقاطعة بازوريا، للصحيفة، أن السبب كان "عاصفة كاملة" من الظروف السيئة، وبسبب الماء الدافئ الذي يحتوي على أكسجين أقل بكثير من الماء البارد.

ولفت، إلى أن البحار الهادئة والسماء الملبدة بالغيوم، في المنطقة قد أعاقت طرق ضخ الأكسجين عادة في مياه المحيط، وتضيف الأمواج الأكسجين إلى الماء، وتقلل السماء الملبدة بالغيوم من قدرة الكائنات المجهرية على إنتاج الأكسجين من خلال عملية التمثيل الضوئي.

وأضاف، أن نفوق هذه الأسماك أمر يحدث كثيرا وليس نادر الحدوث، وذلك في المنطقة التي ترتفع فيها درجة حرارة الماء خلال فصل الصيف.

 

وتداول رواد موقع تويتر عدد من الصور والفيديوهات التي توضح، الكميات الكبيرة من الأسماك النافقة، والتي ملأت الساحل، بمختلف أنواعها.

أسماك نافقة
أسماك نافقة
أسماك نافقة
أسماك نافقة

 

مواد متعلقة

أسرار ظاهرة شمس منتصف الليل في صيف 2023

رسالة عاجلة من البابا فرانسيس لـ زيلينسكي

موقف غريب لرجل صوبت بندقية إلى رأسه (فيديو)

نقيب المحامين يتفقد أعمال إنشاء المركز الطبي بأكتوبر

وزير الري يبحث مع "الفاو" تنفيذ مشروع "تعزيز إنتاجية المياه في الزراعة"

النواب يوافق على تخصيص أرض فضاء لنقابة المحامين بنبروه

فتاة ليبية تُخطف في وضح النهار.. فيديو

القرش الغدار.. هجوم يونيو يتكرر سنويًا والصيد الجائر متهم أول
الجريدة الورقية