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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

اقتصاد

تراجع الدولار مع ترقب قرارات بنوك مركزية لأسعار الفائدة

أسعار الدولار العالمي
أسعار الدولار العالمي

تراجع أسعار الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط ترقب وحذر من المتعاملين قبل اتخاذ قرارات تتعلق بالسياسة النقدية هذا الأسبوع من عدد من البنوك المركزية الكبرى من بينها مجلس الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في ظل توقعات بأن يبقى أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الأولى منذ يناير 2022.

 

أسعار الدولار الأمريكي

 

ومن المقرر أن تحدد اجتماعات تتعلق بالسياسة النقدية تعقدها البنوك المركزية في أميركا وأوروبا واليابان اتجاه السوق هذا الأسبوع مع تلمس الأسواق لدلائل من صناع السياسات بشأن المسار المقبل لأسعار الفائدة.

 

كما من المتوقع صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر مايو غدا الثلاثاء بالتزامن مع عقد المركزي الأميركي اجتماعاً يستمر يومين، بحسب الاسواق العربية.

 

وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي بنحو 0.5% الأسبوع الماضي مسجلا بذلك أسوأ أداء أسبوعي منذ منتصف أبريل، وانخفض في أحدث تداولات بنسبة 0.1%  ليصل إلى مستوى 103.39.

 

وارتفع اليورو الأوروبي بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 1.0772 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة بلندن بعد أن ارتفع 0.4% الأسبوع الماضي وهو أول مكسب أسبوعي يسجله في نحو شهر.

 

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وهبط الين الياباني إلى مستوى نحو 139.49 مقابل الدولار قبل اجتماع للمركزي الياباني الذي من المتوقع أن يستمر على نهج نقدي بالغ التيسير وقبل توقعات بتعاف اقتصادي معتدل.

 

وألمح البنك المركزي في نيوزيلندا الشهر الماضي إلى أنه انتهى من عمليات التشديد النقدي بعد أن رفع أسعار الفائدة لتصل لأعلى مستوى في 14 عاما عند 5.5% مُنهياً أشد دورة رفع يطبقها منذ 1999. وتسبب ذلك في تراجع الدولار النيوزيلندي 2.7% في مايو.

 

أسعار العملات مقابل الدولار

 

وارتفع الدولار النيوزيلندي في أحدث تداولات 0.1% مسجلا 0.6135 دولار أميركي وهو ما لا يبتعد كثيرا عن أعلى مستوى في أسبوعين وهو 0.6138 دولار أميركي وصل إليه يوم الجمعة.

الجنيه الإسترليني

 

وزاد الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1%، والدولار الأسترالي بنحو 0.3% ليصل إلى مستوى 0.6763 امام  الدولار الأمريكي، لكن عطلة في أستراليا حدت من التداولات.

 

وفي التعاملات الخارجية، واصل اليوان الصيني خسائره ليتم تداوله عند أدنى مستوى منذ نوفمبر، إذ تسببت بيانات ضعيفة صدرت مؤخرا في زيادة التوقعات بتبني المركزي الصيني لتيسير نقدي هذا العام.

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