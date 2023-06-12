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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

ثقافة وفن

عمر العبد اللات يسطع فى سماء السعودية

عمر العبد اللات
عمر العبد اللات

يستعد الفنان عمر العبد اللات، لإحياء حفلٍ فنيٍ جماهيريٍ في مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات "ليالي تبوك".

موعد حفل عمر العبد اللات بمدينة تبوك

ومن المقرر أن يقام الحفل  مساء يوم الجمعة 16 يونيو، على مسرح الجادة، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاصة بها.

بوستر حفل عمر العبد اللات

 

 وبدأت الاستعدادات والترتيبات النهائية الكبيرة لاستقبال الجمهور السعودي في الحفل المتوقع أن يحظى بحضور جماهيري كبير، نظراً للشعبية والجماهيرية التي يتمتع بها العبداللات في العالم العربي، بالنظر لما يقدمه من ألوان غنائية تحافظ على الأصالة ضمن قالب عصري يشد المستمع إليه.

 

 ويلاقي العبداللات جمهوره في السعودية، بعد أن أحيا مجموعة من الحفلات الناجحة، كان آخرها مشاركته في حفل زفاف الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد الأردني، برفقة "فنان العرب" محمد عبده، حيث قدما معاً عملاً غنائياً مشتركاً لحنه العبداللات بنفسه، بعنوان "الحسين ورجوة". 

جولات عمر العبد اللات الغنائية 2023

ويستعد العبداللات بعد حفل "تبوك"، لإحياء مجموعة من الحفلات في المهرجانات الأردنية والعربية، إضافة إلى القيام بجولتين فنيتين، الأولى: في الولايات المتحدة الأميركية في شهر سبتمبر المقبل، والثانية: في أوروبا قبل نهاية العام الحالي. ويعكف العبداللات حالياً على تسجيل مجموعة من الأغنيات، التي ستصدر تباعاً، والتي تحمل مفاجأت ساره لمحبيه، تعاون بها مع عدد من الشعراء والملحنين الكبار. وأكد العبداللات في تصريحات صحافية، بمناسبة غنائه في مدينة تبوك، على سعادته بلقاء الجمهور السعودي مجدداً، معبراً عن اعجابه الكبير بما يحدث من نهضة فنية وثقافية وفكرية على المستوى العربي والعالمي في السعودية، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عراب "رؤية السعودية 2030"، وبقيادة معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه.

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