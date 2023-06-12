جهود لإنشاء وتطوير مكاتب البريد وتحسين الخدمات لمواطني المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن القيادة السياسية تسعى جاهدة لإنشاء وتطوير العديد من فروع مكاتب البريد ، لضمان وصول كافة الخدمات الحيوية للمواطنين من أبناء المحافظة.

والتيسير علي أهالينا في القري والتخفيف من التزاحم والتكدس علي مكاتب البريد، وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر2030، وجاء ذلك خلال لقاء المحافظ بوفد الهيئة العامة للبريد المصري للتهنئة بإستئناف العمل.

حيث ضم الوفد الدكتور اليماني جابر رئيس قطاع بريد مصر الوسطى، وأنور راضي مدير عام الإدارة العامة لبريد المنيا، وأحمد جمال نصار رئيس العلاقات العامة بقطاع مصر الوسطى، وعادل طه مدير إدارة المبيعات، وحسام الدين صلاح مدير الممتلكات، وعبد المطلب سليم مدير عام قطاع مصر الوسطى.

رحب المحافظ بالوفد، معبراً عن خالص اعتزازه وتقديره للزيارة، مشيداً بالجهود الفعالة التي تقدمها الهيئة العامة للبريد المصري من خلال دعم وتجهيز المكاتب البريدية والعمل على تطويرها، ودعمها بالأدوات والتقنيات الحديثة، فضلاً عن تدريب ورفع قدرات العاملين بتلك المكاتب، مما يسهم في تحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه، قدم الوفد التهنئة للمحافظ، متمنيين دوام التوفيق والسداد، وأن يحفظ الله مصر، وأن يرعاها ويحفظ قائدها وجيشها وشعبها ، وأن يحقق لبلادنا كل التقدم والرخاء بتعاون أبنائها المخلصين.