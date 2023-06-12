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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

الهولندي دي ليخت يُستبعد من المنتخب لهذا السبب

دي ليخت
دي ليخت

خرج المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت من تشكيلة منتخب بلاده في نهائيات دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وأعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم أن اللاعب ماتيس دي ليخت أصيب إصابة تمنعه من المشاركة في اللقاءات المقبلة. 

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وأصيب المدافع البالغ عمره 23 عاما، والذي خاض 41 مباراة دولية، خلال المران ، وانضم زميله في بايرن ميونخ دالي بليند بدلًا منه في التشكيلة المكونة من 23 لاعبا.

وتستضيف هولندا نهائيات دوري الأمم وستلعب أمام كرواتيا في الدور قبل النهائي في روتردام يوم الأربعاء.

وتلعب إيطاليا مع إسبانيا في المباراة الأخرى بقبل النهائي يوم الخميس، على أن تقام المباراة النهائية بين الفائزين يوم الأحد.

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