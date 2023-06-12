6 نصائح مهمة للحصول على خصر منحوت بعد الولادة

تعاني الكثير من النساء من العديد من المشكلات، خاصة بعد الولادة، منها النفسية والجسدية ومن أشهر المشاكل الجسدية التي قد تعاني منها المرأة هو ترهل البطن والذي قد يسبب لها العديد من المشاكل، ومن المعروف أن الولادة تؤثر على شكل الجسم بنسبة 180 درجة والعودة لشكل جسمك قبل الحمل والولادة ليس بالأمر السهل ولكنه يحتاج لمجهود ووقت طويل، فتغير الجسم لمدة 9 شهور ليس بفترة بسيطة.

خصر منحوت

ولذلك تحتاجين إلى المجهود والإرادة، وأن يكون لديكِ العزيمة لاتخاذ قرار التغيير والمحافظة على جسمك وعدم الاستسلام لترهلات ما بعد الولادة، ليس فقط في منطقة البطن ولكن في الجسم كله بشكل عام لذك خذي القرار من الآن بأنك لن تتركي جسمك يترهل وسوف تفعلين كل ما بوسعك كي تستعيدي جسمك الرشيق قبل الحمل.

ولأن المرأة بطبيعتها تحب أن يكون جسدها مشدود ونحيف وغير مترهل، وتلجأ إلى العديد من الوسائل والطرق التي تساعدها في استرجاع شكل جسدها ورشاقته، قام الأخصائيون بوضع العديد من الخطوات والنصائح التي تساعد في استمرار عملية شد الجسم وإزالة الترهلات والحصول على بطن مشدودة.

خصر منحوت بعد الولادة

نصائح للحصول على بطن مسطح بعد الولادة

أصبح كل سيدة متشوقة جدًا لعودة جسمها النحيف بعد الولادة، ولكن يجب أن تتأني قبل إتباع أي نظام من الأنظمة المتخصصة لأن المرأة غالبا يطلب منها عمل فحوصات وتحاليل معينة وخاصة وهي في الشهر السادس لذلك يجب توخي الحذر قبل إتباع أي نظام.

يجب أن تحرصي على إرضاع طفلك الرضاعة الطبيعية لأنها على عكس المعروف بان الرضاعة الطبيعية تجعل الجسم مترهل، وتزيد نسبة الدهون، ولكن الرضاعة الطبيعية تساعد في تقليل حجم البطن وكذلك الرحم.

عليك أيضًا الإكثار من تناول السوائل الطبيعية والماء؛ لأنه يساعد في ترطيب الجسم والجلد والبشرة، ويساعد في حرق الدهون وتخلص الجسم منها، وبالتالي إزالة الدهون والترهلات.

يجب تجنب تناول المشروبات الغذائية ومشروبات الطاقة؛ لأنها تمد الجسم بالعديد من السعرات الحرارية، ولإحتوائها على غازات تؤدي إلى الانتفاخ.

احرصي على ارتداء الأحذية الهابطة وليست ذات الكعب العالي؛ لأن الكعب العالي يؤدي إلى حدوث تقوسات وارتخاء في الظهر، وبالتالي يساعد في حدوث الترهلات.

عليك إتباع نظام غذائي صحي يساعدك في عملية شد البطن والبعد عن الأطعمة الضارة والوجبات السريعة والتي لا تحتوي على الفيتامينات والعناصر التي يحتاجها الجسم لكي يزيد من عملية حرق الدهون.