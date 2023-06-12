محافظ الدقهلية يكلف رئيس حي شرق الإشراف علي تطوير الحديقة المحيطة بالنصب التذكاري

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الاثنين الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس حي شرق المنصورة الإشراف علي اعمال زراعة وتنجيل الحديقة المحيطة بالنصب التذكاري للشهداء أمام المحافظه استعدادا لاستقبال المواطنين لعيد الاضحى المبارك .

وأشار " المحافظ " الي أنه جاري إعادة تطوير وتجميل كافة الحدائق والجزر الوسطي بشارع الجيش تزامناً مع اعمال رصف وتطوير شارع الجيش بطول 2 كيلو متر من أمام استاد المنصوره وصولاً الي كوبري سندوب ، بالإضافة إلي تطوير الحدائق والجزر الوسطي من أمام ديوان المحافظة وصولاً الي استاد المنصوره .

ووجه " مختار " بسرعة الانتهاء من زراعة وتنجيل كافة الحدائق والجزر الوسطي بمدينة المنصوره استعداد لاستقبال المواطنين لعيد الاضحى المبارك لتكون متنفس ترفيهي لهم ، علي أن يتم الانتهاء من كافة الأعمال قبل عيد الاضحى.

وقال " المحافظ " نحن نسابق الزمن في اعمال التطوير التي تتم مؤكدا علي ضرورة تكثيف العمل وزيادة عدد العمال داخل المواقع وسرعة الانتهاء من جميع الأعمال وفقا للبرامج الزمنية المقررة وسرعة الانتهاء من تركيب البردورات والانترلوك فضلا عن اعمال زراعة النباتات والنجيلة الخضراء .

وأكد " مختار " علي أن الهدف من أعمال التطوير التي تشهدها شوارع وميادين وحدائق مدينة المنصوره هو عودتها الي سابق عهدها عروسا للنيل ، تتميز بطبيعتها الخلابة وموقعها الجغرافي المتميز..

ومن جانبه قال "رئيس حي شرق" انه تنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية يتم زراعة الاحواض والجزر الوسطي التي تم الانتهاء من تطويرها وتركيب البلاط لها وتسوية ارضيتها بالرمال اولا باول علي طول الشارع..