بيطري الشرقية ينظم قافلة طبية شاملة بالمجان بقرية العجمى

بالتعاون مع المجتمع المدني..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعى البيطري وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى و تقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى قيام المديرية بالإشتراك مع المجتمع المدني بتنفيذ قافلة طبية بيطرية مجانية شاملة بناحية قرية العجمى وتوابعها ذلك بحضور مديري إدارات “رعاية الحيوان – الخدمات - الإرشاد – مسئول الأمن بالمديرية” ومدير إدارة مشتول السوق البيطرية وعدد من أطباء إدارة مشتول السوق البيطرية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصري و تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري أن القافلة قامت بفحص وعلاج (120 ) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و( 103 ) رأس ماشية لعلاج حالات الجراحة و التنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ ( 138 ) رأس ماشـية و ( 86 ) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش ( 178 ) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع ( 156 ) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وفحص وعلاج ( 529 ) طائر.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية مع عدد من قيادات البلدة لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و التحسين الوراثي لسلالات الماشية “أبقار – جاموس” وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضي البروسيلا والسعار.