ضبط أطعمة ومياه غازية منتهية الصلاحية بالإسماعيلية

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين بتنفيذ عدة حملات تموينية لإحكام الرقابة على الأسواق، والتفتيش على المحال التجارية؛ للتأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، وبأسعار مناسبة للمواطنين ، والتأكد من تقديم منتج آمن للمستهلك.

حيث تمكنت مباحث التموين من ضبط أحد المحلات، لحيازته كمية تقدر ب ١٥٠ زجاجة مياه غازية، و٦٥ كيلو جبن ولانشون منتهية الصلاحية، وتم مصادرة المضبوطان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما أسفرت الحملات التموينية عن تحرير ١٣٢ محضرًا تموينيًا متنوعًا، منهم ١٧ محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرًا للبيع بأزيد من السعر المدون على العبوة، وعدد ٣٤ محضرًا لعدم حمل شهادة صحية، ومحضرًا لحيازة سلع منتهية الصلاحية "غش تجاري".

وفيما يخص الرقابة على المخابز، تم تحرير عدد ١٠ محاضر إنتاج خبر ناقص الوزن، وعدد ٨ محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدد ١٨ محضرًا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدد ٣٨ محضرًا لعدم نظافة أدوات العجن، وعدد ٣ محاضر لعدم إعطاء بون الصرف للمواطن، ومحضرين عدم وجود سجل بالمخبز.

جاء ذالك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الدائمة للحالة الاقتصادية والسلع بالأسواق، والتأكد من صلاحيتها والتصدي لاحتكار السلع والغش التجاري.