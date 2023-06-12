فرنسا تدرس التعايش مع الجرذان (شاهد)

شهدت شوارع العاصمة الفرنسية باريس انتشار عدد كبير من الفئران، مما جعل السلطات الفرنسية تبحث طرق التعايش معها.

وأشار تقرير عرضته فضائية "العربية"، اليوم الإثنين،إلى أن السلطات في فرنسا تبحث عن كيفية التعايش مع الجرذان ، وتنافس القوارض السكان والسائحين على العاصمة الفرنسية حيث تنتشر في كافة شوارع باريس.

فرنسا تدرس التعايش مع الجرذان

وأوضح التقرير أن عمدة باريس صرح قائلا :" مع ضغط الذين يعارضون قتل القوارض نقترح إنشاء لجنة لدراسة التعايش مع هذه الجرذان".

ونوه بأن عدد سكان باريس وفقا لآخر إحصائية يصل لـ 2 مليون نسمة بينما وصل عدد الجرذان لحوالي 5 مليون جرذ .

وفي النهاية تبين من التقرير أن الجرذان في باريس ضعف عدد السكان وتحاول باريس مواجهة هذه الظاهرة لما سببته من أضرار صحية ومعنوية إضافة إلى تشويه سمعة أكثر وجهات السياحة رقيا، وقد تلجأ بلدية باريس لنصب الفخاخ للجرذان.

وفي المقابل أشادت جماعة باريس أنيماوكس زوبوليس المدافعة عن حقوق الحيوان بخطوة حكومة المدينة قائلة في بيان إن 'الفئران موجودة في باريس كما هو الحال في جميع المدن الفرنسية الكبرى لذا فإن مسألة التعايش تبرز بالضرورة وتعتبر خطة 'التعايش' لحكومة المدينة بمثابة تحول واضح في استراتيجية 2017 الفاشلة لمكافحة الفئران والتي بلغت قيمتها 1.7 مليون يورو (1.8 مليون دولار) ونصّت على تركيب صناديق قمامة محكمة الإغلاق في جميع أنحاء باريس والاستخدام المكثف لسم الفئران من بين اشياء اخرى وفي عام 2017 أطلقت إدارة مدينة باريس مشروعًا ضخمًا بقيمة 1.5 مليون يورو لمحاولة القضاء على الفئران ولكن دون جدوى.