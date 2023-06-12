حملات تموينية مكثفة على الأنشطة التجارية بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع والأنشطة التجارية المتواجدة بنطاق المحافظة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة محمود احمد عبد الرحمن مدير الادارة ومفتشي الإدارة بالمرور على الأنشطة التجارية بدائرة الادارة وتحرير محاضر ضد المخالفين وجاءت على النحو التالي :

١- تحرير المحضر رقم ٢٠١٦ لسنه ٢٠٢٣ جنح ثان العاشر من رمضان ضد أحد أصحاب مصانع المواد الغذائية لوجود منتجات مجهولة المصدر وتم التحفظ على عدد ٢٠ برميل ورق عنب زنة الواحد ٧٠ كيلو بإجمالي وزن ١٤٠٠ كيلو ورق عنب مجهول المصدر ( بدون بيانات) علي ذمة المحضر.

٢- تحرير المحضر رقم ٤٨٦٥ لسنه ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري للبيع بازيد من السعر الرسمي للسجائر.

٣- تحرير المحضر رقم ٤٨٦٦ لسنه ٢٠٢٣ جنح أول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري للبيع بازيد من السعر الرسمي للسجائر.

٤- تحرير المحضر رقم ٤٧٦٧ لسنه ٢٠٢٣ جنح اول العاشر من رمضان ضد صاحب نشاط تجاري لعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للتعليمات.