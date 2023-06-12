ليال عبود تخطف الأنظار بفستان مثير (صور)

خضعت النجمة اللبنانية ليال عبود لجلسة تصوير جديدة وشاركت متابعيها ببعض الصور عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

ليال عبود

وبدت ليال عبود بإطلالة أنوثية لافته، حيث ارتدت فستان طويل مجسم، بدون أكمام، صمم من قماش اللامية الكشكش، باللون الليموني مما سمح بكشف التاتو الكامن بظهرها، مما أثار أنوثتها بشكل جرئ.

أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها وراء ظهرها بشكل ناعم، ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون البينك في الشفاه.

ليال عبود

ليال عبود

ليال عبّود من مواليد 15 مايو 1982، مغنية بوب وفنانة موسيقية ترفيهية وشاعرة غنائية وراقصة مَسرح وسيدة أعمال لبنانية.

ليال عبود

ولدت في عائلة محبة للموسيقى في بلدة الكنيسة الجنوبية الصورية، وهي ضابطة سابقة في قوى الأمن الداخلي اللبنانية ودرست الأدب الإنجليزي في الجامعة اللبنانية، والترجمة في جامعة بيروت العربية، والتعبير الموسيقي في الجامعة الأميركية للعلوم والتكنولوجيا.

ليال عبود

وظهرت للمرة الأولى في برنامج ستوديو الفن كمتسابقة من جنوب لبنان عام 2001. ازدهرت مهنة عبود الموسيقية مع إصدار ألبومها الأول في شوق، نشر في أواخر عام 2007.

وصوتها سوبرانو توصف شعبيا بالرخيم الحنون. تغني باللهجات العربية المختلفة، مشهورة بعرضها للموسيقي الفولكلوري اللبناني والحفلات الموسيقية الصيفية الداخلية وهي عضوة مغنية في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان.

ليال عبود

سيرتها

الحياة المبكرة والتعليم

ولدت ليال عبود في عائلة كبيرة مسلمة في 15 مايو 1982 "21 رجب 1402 هـ" في قرية كنيسة الجنوبية في منطقة صور اللبنانية.

ليال عبود

والدها منير ووالدتها مريم. بدأت عبود في الغناء والرقص في الطفولة، وكانت من محبي مغني البوب المصري عمرو دياب.

وابتداء من سن 14 عملت كمعلمة خاصة في صف ابتدائي الذي احتوى أكثر من 13 تلميذة. درست الأدب الإنجليزي في الجامعة اللبنانية والترجمة في جامعة بيروت العربية، وتخرجت بدرجة الماجستير. بعدها ذهبت لدراسة الموسيقى في المعهد الوطني العالي للموسيقى لمدة عامين وتخرجت بدرجة الدبلوم.

عملت كضابطة لقوى الأمن الداخلي اللبناني لمدة عامين في إدارة التفتيش في مطار بيروت رفيق الحريري الدولي.

ليال عبود

في الموسيقى

ظهرت عبود على شاشة التلفزيون لأول مرة في برنامج ستوديو الفن كمنافسة من جنوب لبنان في مسابقات 2001 و2002. غنت في العديد من المقاهي والمطاعم في بيروت. وبعدها تواصلت مع موسيقيين مثل ريتشارد نجم، توني أبي كرم، وسليم سلامة. درست الموسيقى تحت تداريب ريتشارد نجم. وفي عام 2006 أصبحت عازفة متعددة الآلات في العود، أورغ وقيثارة.

ألبومها الأول في شوق صدر في أواخر عام 2007. في مقابلة مع مجلة المصرية قالت أن «الموسيقى هو حياتي!»

تأثرت عبود في الموسيقى من عمار الشريعي، بليغ حمدي وصباح التي وصفها بـ«المثل الأعلى لمهنتي الفنية»، بالإضافة إلى كونها مغنية وموسيقية، فإن عبود هي شاعرة وملحنة أيضا، وتمتنع عن نشر شعرها أو ألحانها من أجل التركيز على مسيرتها الموسيقية كما نصحها مديرها دوري شحادة.

ليال عبود

في الأعمال والموضة

ليال عبود هي مؤسسة شركة لولو سكرت لتخطيط وتنظيم الزفاف مقرها مدينة عمان، كما تدير ليالي بروداكشن لمهنتها الموسيقية.

في عام 2014 صرحت ليال عبود أن عقل فقيه هو العقل المدبر وراء الأزياء التي ترتديها في حياتها المهنية والاجتماعية واليومية. في مايو 2017 وصفت علاقتها مع عقل فقيه بـ«صداقة ممتدة لاكثر من 4 سنوات».

في عام 2015 قال عقل فقيه إنه يعمل مع ليال عبود «بطريقة مميزة وراقية جدا،» «هناك كيمياء تجمعني بليال من ناحية الموضة فهي تثق برأيي وذوقي، وهذا من أسباب اختيار ليال لي في إطلالاتها في حفلاتها». ليال عبود مشيراً إلى فريق الأزياء الخاص بها: «إيلي سمعان تقوم بشعري ومكياج؛ مصفف الشعر هو سيرين أسعد، ومصورى هو حسين سلمان».