289 قضية مخدرات و115قطعة سلاح ناري خلال24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن.

وتمكنت خلال24 ساعة من ضبط (289) قضية مخدرات ، (115)قطعة سلاح ناري، وتنفيذ (72318) حكم قضائى متنوع.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (289) قضية مواد مخدرة.. بإجمالى (302) متهم ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (120,159 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (49,850 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيدرو وزنت (20,150 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (16,640 كيلو جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (2,630 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,166 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (1,089 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (1,047 كيلو جرام).

عدد (6414) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء:ضبط (115قطعة سلاح نارى بحوزة101متهم).. وذلك على النحو التالى:

(9) بنادق آلية.

(10) بنادقخرطوش.

(4) طبنجات.

(92) فرد محلى.

(148) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة متنوعة.

ضبط (196) قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 72318 حكماً قضائياً

فى مجال تنفيذ الأحكامتنفيذ (72318) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(281) حكم جناية.

(22204) حكم حبس جزئى.

(3654) حكم حبس مستأنف.

(36806) حكم غرامة.

(9373) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ضما (4) متهمين إرتكبوا (9) حوادثمتنوعة.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (38) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (19) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة:ضبط (294) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة السيارات المبلغ بسرقتها :إعادة (3) سيارات مبلغ بسرقتها .

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23794) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (59) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (9) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .