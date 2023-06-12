تعرف علي أنشطة مكتبة مصر العامة بالشرقية خلال شهر مايو

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على أهمية دور المكتبة في توعية النشء والشباب بإعتبارها مؤسسة ثقافية واجتماعية تجمع مصادر المعرفة بكافة أشكالها وأنواعها ويتردد عليها المواطنون على إختلاف أعمارهم وثقافاتهم للقراءة والبحث والإطلاع وإستغلال أوقات فراغهم لخلق جيل جديد قادر بالوعى والثقافة على محاربة التطرف الفكرى بكافة أشكاله ومواجهة الإرهاب الأسود.

ومن جانبها أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق، إلى أن المكتبة خلال شهر مايو الماضى قدمت خدمات عدة فى المجالات الآتية:

فى مجال الأنشطة :

نشاط توتة وحدوته حيث بلغ عدد المستفيدين منه 20 متدرب (أطفال).

نشاط المكرمية والكورشية حيث بلغ عدد المستفيدين منه 20متدرب (شباب - كبار).

نشاط بازل ومسابقات وهاند ميد حيث بلغ عدد المستفيدين منه60 متدرب (أطفال).

نشاط اعرف دينك حيث بلغ عدد المستفيدين منه 20متدرب (أطفال).

نشاط مسرح العرائس حيث بلغ عدد المستفيدين منه 25متدرب (أطفال).

نشاط كرافت واورجامى وريسيكل وديسكفرى وريزن حيث بلغ عدد المستفيدين منه 88 متدرب (أطفال).

نشاط الرسم والرسم على الزجاج والتلوين والموسيقى حيث بلغ عدد المستفيدين منه 85 متدرب (أطفال - شباب - كبار).

شاط الركن الأخضر والجمباز حيث بلغ عدد المستفيدين منه 37 متدرب (أطفال).

نشاط العبقرى الصغير حيث بلغ عدد المستفيدين منه 24 متدرب (أطفال - شباب).

نشاط شطرنج حيث بلغ عدد المستفيدين منه 16متدرب (أطفال - شباب - كبار).

نشاط (crazy candle) حيث بلغ عدد المستفيدين منه 10 متدرب (شباب - كبار).

نشاط اساسيات الحاسب الألى والبرمجة حيث بلغ عدد المستفيدين منه 30 متدرب (أطفال).

نشاط الخط والحساب الذهنى حيث بلغ عدد المستفيدين منه 37 متدرب (أطفال).

نشاط (for you) حيث بلغ عدد المستفيدين منه 18متدرب (أطفال).