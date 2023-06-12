الكهرباء: "اهتمام الدولة بملف الأمن السيبراني كقوة دفاعية ضمن استراتيجية مصر الرقمية لتأمين وحماية الخصوصية"

أكد الدكتور خالد محمد الدستاوي نائب رئيس الشركة القابضة للكهرباء لشئون شركات التوزيع في افتتاح انعقاد الدورة الثانية من مؤتمر الأمن السيبراني (CAISEC-2023).

اهتمام الدولة بملف الأمن السيبراني كقوة دفاعية مهمة ضمن استراتيجية مصر الرقمية لتأمين وحماية خصوصية البيانات الشخصية ومواجهة المخاطر السيبرانية.

سلَّط الدستاوى الضوء على مجهودات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى تنفيذ استراتيجية القطاع نحو التحول إلى الطاقة الخضراء وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، مما دفع قطاع الكهرباء إلى العمل على تحسين وتطوير شبكتى النقل والتوزيع وتحويلها إلى شبكات ذكية لتعزيز وتقوية الشبكة الكهربائية القومية والمحافظة على استقرار الشبكة الكهربائية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، إذْ يتم استخدام تكنولوجيا الإتصالات وإنترنت الأشياء IOT في المشروعات التى تقوم بها وزارة.

أكد أنه تم تنفيذ مشروع تجريبي لتركيب العدادات الذكية للوقوف على أحدث التكنولوجيات فى هذا المجال وكذلك تم إنشاء مركز بيانات رئيسي لإدارة العدادات الذكية ومركز بيانات احتياطي والبدء فى تنفيذ خطة مشروعات العدادات الذكية، أخذًا فى الاعتبار التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين المنظومة كاملة ضد أى هجمات سيبرانية أواختراقات للمنظومة.

أضاف أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قامت بوضع خطة لتطوير الشبكات بشركات التوزيع، وذلك لرفع مستوى الأداء وتحسين مستوى جودة التغذية الكهربائية وقد اعتمدت هذه الخطة على محورين متتاليين:

- رفع كفاءة شبكات التوزيع وتدعيمها، إذْ تم تنفيذ مشروعات بإستثمارات بقيمة 41,8 مليار جنيه منذ عام 2014 لإحلال و تجديد الشبكات بالإضافة إلى التوسعات المطلوبة لمجابهة الأحمال وتحويل الشبكات من نظام الربط الطرفي (Radial) إلى نظام الربط الحلقى (Ring) حتى يمكن الاستفادة المثلى من مشاريع التحكم الحالية والمستقبلية.

- إنشاء وتطوير مراكز التحكم في شبكات التوزيع من خلال تنفيذ عدد (19) مركز تحكم لرفع مستوى الأداء وتحسين جودة التغذية الكهربائية، وقد تم البدء فى تنفيذ عدد (9) مراكز تحكم، إذْ تم الانتهاء من عدد (5) مراكز تحكم وجارٍ الانتهاء من عدد 4 مراكز تحكم.

- وأكد أنه فى 7 /6/ 2023 بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، تم توقيع عقود بيع الطاقة الكهربائية المُنتجة من المحطات التابعة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى شركات الاتصالات الأربع العاملة في مصر، لتحويل الأماكن التابعة لتلك الشركات للعمل بالطاقة النظيفة.

أشار فى ظل الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية ممثلة فى قطاع الكهرباء للتحول من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية والاهتمام بالتقدم فيها والاستثمار فيها وما يتصل بها من شبكات ومحطات شحن بالإضافة إلى البنية التحتية المتصلة بالسيارات الكهربائية، إذْ قامت وزارة الكهرباء بتوصيل التغذية الكهربائية لعدد أكثر من 160 شاحنًا كهربائيًّا لعدد 70محطة شحن مقامة حاليًّا، وجارٍ تنفيذ عدد 169 شاحنًا كهربائيًّا.

أضاف أنه تم إتاحة قنوات متعددة مثل مراكز الخدمة، الخط الساخن، المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الذكية، التطبيقات الإلكترونية لتوفير خدمات ذات جودة عالية متطابقة مع المواصفات والمعايير العالمية.

هذا وقد تم إتاحة قنوات اتصال منتشرة على مستوى الجمهورية (سيارات خدمة متنقلة) لتكون مجهزة بالوسائل التكنولوجية كافة، والتى من خلالها يتم تقديم خدمات الكهرباء للمواطنين كافة فى المناطق النائية والبعيدة.

وإطلاق تطبيقات جديد خاصة بالشكاوى وأعطال الكهرباء لسرعة وسهولة تقديم الشكوى أو بلاغ انقطاع الكهرباء (تطبيق طوارئ الكهرباء) – (تطبيقات الإتاحة التكنولوجية للأشخاص ذوى الإعاقة).

كما أنه يجري حاليًّا الإعداد لافتتاح مركز المتابعة والتشغيل الرقمى (Digital command center) بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى سيساعد على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مراقبة ومتابعة جميع المنظومات الرقمية بشركات توزيع الكهرباء.

أكد أنه فى ظل تنفيذ جميع هذه المشروعات الأمر الذى يتطلب تأمين البنية التحتية المعلوماتية لقطاع الكهرباء، إذْ قامت الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع إحدى الجهات المعنية والمتخصصة فى هذا المجال، وذلك لعمل تأمين البنية التحتية لجميع الشركات التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر (توزيع – إنتاج) ومن ثم تم إنشاء مركز عمليات الأمن السيبراني لمراقبة وتقييم أنظمة المعلومات الخاصة لها (المواقع الإلكترونية والتطبيقات وقواعد البيانات ومراكز البيانات - الخوادم - الشبكات - أجهزة الحاسب الآلى وقنوات الاتصال) كما تم تنفيذ عددٍ من المبادرات الوطنية بالتعاون مع المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات وكذلك الشركات الوطنية المتخصصة لحماية البنية التحتية الحرجة.

أشار إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتعاون في مجال الأمن السيبرانى فى 6 /6/ 2023 ويهدف بروتوكول التعاون إلى إعداد خطة تنفيذية للأمن السيبراني في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهاتها وشركاتها التابعة طبقًا للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، وكذا إنشاء معمل خاص لاختبارات الأمن السيبراني لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وذلك لوضع آلية ومعايير اختبار موحدة طبقًا للمواصفات العالمية المتبعة للأنظمة المقدمة ضمن مشاريع قطاع الكهرباء للتأكد من متطلبات الأمن السيبراني وزيادة الوعى الأمنى من خلال ورش عمل دورية للعاملين في مجال الأمــن السيبراني وتدريب المهندسين العاملين في مجال الأمن السيبراني؛ لرفع قدراتهم بهذا المجال مما سيكون له أثر فى تعزيز الثقة فى البنية التحتية لوزارة الكهرباء وجهاتها وشركاتها التابعة.