افتتاح أول محطة بخارية هجينة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه بالجامعة اليابانية

افتتح الدكتور عمرو عدلى، رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، اليوم الإثنين، أول محطة بخارية هجينة تجريبية داخل الجامعة.

وقال إن المحطة الجديدة تعمل بمشاركة الطاقة الشمسية لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه والتبريد، وبتمويل من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، موضحًا أن المشروع يهدف إلى استغلال الطاقة الشمسية كمصدر مشارك للطاقة لتشغيل منظومة هجينية لإنتاج الطاقة الكهربائية والمياه العذبة، بالإضافة إلى التبريد.

أوضحت الدكتورة منى جمال الدين إبراهيم، عميد كلية هندسة مصادر الطاقة والبيئة والكيمياء والبتروكيماويات ورئيس المشروع، أن النظام يتكون من وحدة طاقة بخارية تعمل بالسولار مع مشاركة من الطاقة الشمسية المركزة (CSP) لإنتاج الطاقة الكهربية، والبخار الخارج من التوربينة يتم استغلاله في تشغيل كل من وحدتي التحلية والتبريد.

إنتاج 5 كيلووات تبريد من خلال وحدة تبريد تعمل بالامتصاص

وأضافت أنه يتم إنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 5 كيلووات وإنتاج 1 متر مكعب/يوم من المياه المحلاة، كما يتم إنتاج 5 كيلووات تبريد من خلال وحدة تبريد تعمل بالامتصاص علمًا بأن أغلب المكونات يتم تصنيعها محليًا.

وأكدت عميد الكلية، على أن المشروع يسعى إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وهى، الصحة الجيدة والرفاهية، والمياه النظيفة والنظافة الصحية، وطاقة نظيفة بأسعار معقولة، ومدن ومجتمعات محلية مستدامة، والعمل المناخي، وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف.