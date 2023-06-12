مبادرة "ساند" تصل محافظة البحر الأحمر

نظمت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور اشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة ، مبادرة "ساند" لتشجيع الشباب على مواجهة التغيرات المجتمعية بالمجمع الاعلامى بالغردقة بمحافظة البحر الأحمر بمشاركة ١٣٠ شاب وفتاة من شباب المحافظة

وذلك من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب الادارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية -إدارة التطوع والفتاة ووحدة السياسات وتطوير الأعمال بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر .

و قام بإدارة جلسات الحوار فضيلة الشيخ محمد عبد الرحيم إبراهيم - مدير عام الوعظ ورئيس لجنه الفتوي بالأزهر الشريف

حيث تناول اللقاء دور الشباب وفاعلياته في مواجهه الظواهر المجتمعية السلبية ومساندة الشباب في مواجهه التغيرات المجتمعية ونشر الفكر الإيجابي في دعم أمن المجتمع من الشائعات

موضحاً دور المجتمع في مواجهه خطر مواقع التواصل الاجتماعي ومواجهة نشر الشائعات ودور الاسرة ومراكز الشباب في التوعية بمخاطر مواقع التواصل الاجتماعي ودور الرقابة الأبوية على استخدام افراد الاسرة للإنترنت .

ويأتي ذلك في اطار حرص الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة علي توسيع مبادرة "ساند" بالتعاون مع الجهات الشريكة وخاصة الكيانات الشبابية بمختلف المحافظات وفق أجندة وجدول زمني يتم متابعته بصورة دورية لتحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة وأيضاً الإهتمام البالغ بالمبادرات والبرامج والمشروعات المتعلقة المرتبطة بتأهيل الشباب وتمكينهم وتحفيزهم على مواجهة المتغيرات المجتمعية والتي شهدت نمواً متزايداً خلال الفترة الماضية وخاصة بين شريحة الشباب.

المبادرة