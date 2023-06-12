الاتحاد الإفريقى: "الأزمة فى السودان تهدد المنطقة" ويحذر من حرب أهلية (شاهد)

أكد موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، أنه من الضروري تقليل المؤثرات الخارجية المغذية للصراع في السودان.

حذَّر فقيه من إمكانية انزلاق السودان إلى حرب أهلية وانهيار الدولة، حال استمرار الاشتباكات بين الجيش الوطني وقوات الدعم السريع.

شددَّ على أن الأزمة السودانية تتطلب حلًا سريعًا وموحدًا دون تأجيل، لافتًا إلى أن الاشتباكات المستمرة في السودان ترفع من خطر اندلاع حرب أهلية وانهيار الدولة السودانية.

قال فقيه خلال مشاركته في اجتماع منظمة الإيجاد لبحث تطورات الوضع في السودان، اليوم الإثنين: "إنهم يبذلون جهودًا كبيرة لوقف العنف والقتال في السودان، مشددًا على ضرورة توقف عملية الدمار الذاتي في السودان".

استطرد فقيه: "إنهم يشجعون على حوار شامل يقوده السودانيون أنفسهم، كما أنهم يدعمون الحوار الوطني الشامل في السودان، مؤكدًا أن الأزمة التي يمر بها السودان تهدد المنطقة برمتها"، مشيرًا إلى أن خطر الحرب الأهلية يهدد السودان إن لم يتوقف القتال.

مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع:





في سياق آخر، كشف الجيش السوداني عن قيامه بعمليات عسكرية في مناطق مختلفة بالسودان، مما أدى لمواجهات دامية بينه وبين قوات الدعم السريع.

قامت القوات المسلحة السودانية، بعمليات تمشيط لجيوب قوات الدعم السريع في مناطق الرميلة وأبوحمامة حول منطقة الشجرة، ومنطقة جسر الحلفايا ومحلية الخرطوم بحري ومحلية شرق النيل، وفقًا لبيان عن الجيش.

جاء في البيان: "تكبد العدو خسائر فادحة تضمنت تدمير العشرات من الآليات العسكرية وقتل المئات وأسر عدد من المتمردين والمرتزقة، الذين لاذوا بالفرار بعد أن تركوا قتلاهم وراءهم".

حذَّر الجيش السوداني من أن قوات الدعم السريع "أصبحوا يرتدون الملابس المدنية ويستخدمون السيارات المدنية المنهوبة في كل تحركاتهم ويحتمون بمنازل المواطنين".

لليوم 57، يستمر القتال في الخرطوم بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

شهد الأربعاء تحولًا كبيرًا، إذْ أسفرت الاشتباكات عن اندلاع حريق هائل في مستودعات النفط والغاز الرئيسية جنوبي العاصمة.

تزامنًا، أعلنت قوات الدعم السريع سيطرتها على مجمع اليرموك، الذي يعتبر أكبر مجمع للصناعات العسكرية في البلاد، لكن مصادر عسكرية نفت ذلك.

أثار اندلاع الحريق في مستودعات النفط والغاز التي تعتبر المغذي الرئيسي لإمدادات الطاقة للخرطوم، ومعظم مدن البلاد الأخرى، مخاوف كبيرة من حدوث أزمة وقود كبيرة في البلاد التي تعاني نقصًا حادًّا في إمدادات الطاقة منذ اندلاع الحرب.