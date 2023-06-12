الأرصاد تحذِّرُ من طقس غدٍ الثلاثاء (فيديو)

شهدت حالة الطقس، في نهاية الأسبوع الماضي تقلبات كبيرة، إذ شهدت محافظات عدة منها القاهرة سقوط أمطار وأتربة وارتفاع نسبة الرطوبة ودرجات الحرارة.

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حقيقة تعرض عددٍ من محافظات الجمهورية لحالة من عدم الاستقرار بداية من غدٍ الثلاثاء.

أشارت إلى أن الـ 48 ساعة الماضية شهدت استقرارًا في الأحوال الجوية، وأن اليوم أيضًا سيكون هناك استقرار في الأحوال الجوية.

واصلت أن البلاد من غدٍ الثلاثاء ستتأثر بمنخفض جوي، صحراوي متعمق، وهناك منخفض جوي فى طبقات الجو العليا، وأن محافظات الصعيد ستكون أكثر تأثر بالتغيرات في الجو.

أكملت غانم أن هناك رياحًا مصاحبة لـ الرمال والأتربة، وأن سرعة الرياح ستصل لـ 40 كيلو، وأن سرعة الرياح تختلف من محافظة لأخري.

أوضحت خلال تصريحاتها عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الإثنين، أن البلاد ستتأثر بأمطار رعدية في بعض المناطق، وأنه على الجميع توخي الحذر خلال الساعات المقبلة، وأن الموجة الحالية ستكون لمدة 24 ساعة فقط أي يوم الثلاثاء فقط.

في سياق آخر كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها تفاصيل حالة الطقس خلال أيام الأسبوع الجاري.

يوم الثلاثاء 13 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري تكون مثيرة للرمال والأتربة على الصحراء الغربية على فترات متقطعة.

يوم الأربعاء 14 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والصحراء الغربية ووسط سيناء وجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة.

يوم الخميس 15 يونيو:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.