موعد عرض الجزء الثالث من مسلسل "ليه لأ"

ينطلق الموسم الصيفي لدراما 2023، بحلقات جديدة من مسلسل “ليه لأ”، في موسمه الثالث، المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة.

أحداث مسلسل ليه لأ 3 وموعد عرضه

ومن المقرر عرض الحلقة الأولى من مسلسل ليه لأ في الـ22 من يونيو، وتدور أحداثه في عدد من القصص التي تهم المرأة، وفي الموسم الثالث سيطرح قضية الطلاق وفرصة الزواج مرة أخرى وتعارضه مع وجود الأبناء واعتراضهم على الأمر.

تأتي حلقات مسلسل ليه لأ في موسمه الثالث حول شخصية سيدة تدعى شيري، مطلقة ولديها ابن لا يتقبل زواجها من شخص آخر ما يتسبب لها في أزمة حياتية، في إطار درامي مشوق.

أبطال قصة مسلسل ليه لأ

ويشارك في بطولة الموسم الثالث من مسلسل ليه لأ “صلاح عبدالله، وعايدة رياض، نيللي كريم، ومعتز هشام، وأحمد طارق، وفكرة سارة الطوبجي، سيناريو وحوار سارة الطوبجي، وبولا ثابت، إيمان صالح، سلمى عبدالوهاب، وغيرهم من النجوم الشباب، وإخراج نادين خان.

الجزء الأول من مسلسل «ليه لأ»

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل «ليه لأ»، تم تقديمه من بطولة أمينة خليل وأثار الكثير من الجدل بسبب الطرح الجريء لقضايا المراهقات الراغبات في الانفصال.

عن أسرهن وبدء حياة مستقلة، وتدور أحداثه حول صراع الأجيال واستقلالية المرأة سعياً لتحقيق ذاتها، ويطرح قصة «عالية» الشابة التي تبحث عن تحقيق أحلامها بعيداً عن الضغوط العائلية التي يفرضها الأهل على أولادهم، خصوصاً البنات، بحكم بعض العادات والتقاليد، فقرّرت المشاركة في إحدى المسابقات ساعية للحصول على منحة دراسية علها تنجح في تحقيق مشروعها حول صراع الأجيال واستقلالية المرأة سعياً لتحقيق ذاتها، وهو من تأليف ورشة كتابة بإشراف مريم نعوم، وإخراج مريم أبوعوف.