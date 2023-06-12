طقوس مستحبة قبل التضحية وبعدها

مع اقتراب موعد عيد الأضحى، يستعد الملايين من المسلمين بدول العالم لتقديم الأضحية لله سبحانه وتعالي وقضاء شعيرة من شعائر الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى ٱللهِ عَزَّ وجَلَّ، مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا".

ويوافق عيد الأضحى يوم 10 ذي الحجة بعد انتهاء وقفة يوم عرفة، حيث اليوم الذي يقف فيه الحجاج المسلمون لتأدية أهم مناسك الحج، وينتهي يوم 13 ذي الحجة، يعدّ هذا العيد أيضًا ذكرى لقصة إبراهيم عليه السلام عندما رأى رؤيا أمره فيها الله بالتضحية بابنه إسماعيل، وبعد تصديقه وابنه للرؤيا، أمره الله بعدها بذبح أضحية بدلا عن ابنه.

لذا يقوم المسلمون بالتقرب إلى الله في هذا اليوم بالتضحية بأحد الأنعام "خروفًا أو بقرةً أو جملاً" وتوزيع لحم الأضحية على الأقارب والفقراء وأهل بيتهم، ومن هنا جاءت تسمية عيد الأضحى.

وكانت دار الافتاء نشرت عدد من الأمور المستحبة قبل يوم النحر ليقوم بها المضحي ومنها:

إمساك المضحي عن قص شعره وأظفاره من أول شهر ذي الحجة حتى يضحي، وهذا ليس بواجب عل المفتى به.

أن يربط المضحي الأضحية قبل يوم النحر بأيام، لما فيه من الاستعداد للقربة وإظهار الرغبة فيها، فيكون له فيه أجر وثواب.

أن يسوق الضحية إلى مكان الذبح سوقًا جميلا لا عنيفًا، ولا يجرها برجلها إليه.

أن يذبح المضحي بنفسه إن قدر عليه، فإن لم يحسن الذبح فالأولى توليته مسلمًا يحسنه، وإذا لم يذبح بنفسه يستحب له أن يشهد الأضحية.

أن يدعو فيقول: "اللهم منك ولك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين".

كما يستحب بعد التسمية التكبير ثلاثًا والصلاة والسلام على رسول الله صل الله عليه وآله وسلم، والدعاء بالقبول.

وبعد النحر نصحت الإفتاء بعد تقديم الضحية في عيد الأضحى أن ينتظر حتى تسكن جميع أعضاء الذبيحة فلا ينخع – أي: يتجاوز محل الذبح إلى النخاع، ولا يسلخ قبل زوال الحياة عن جميع جسدها، كما يستحب أن يأكل منها ويطعم ويدخر، والأفضل أن يتصدق بالثلث، ويتخذ الثلث ضيافة لأقاربه وأصدقائه، ويدخر الثلث، وله أن يهب الفقير والغني.

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي، وكان يتولى ذبح أضحيته بنفسه فمن ذلك: عن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: "ضَحَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ، وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَ"