فلسطيني يحول منزلًا مهجورًا إلى مطعم (شاهد)

حول المواطن الفلسطيني أبو زهير، منزله المهجور في قطاع غزة، لمطعم يقدم الأكلات التراثية، وسط أجواء تجمع بين أشهى المأكولات الشعبية في غزة وديكورات تعزز الطابع التراثي بالمشروع.

وعرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، تقريرا يرصد شكل المنزل بعد تحويله لمطعم والطعام الفلسطيني القديم الذي يقدمه للزبائن.

واستغل المواطن الفلسطيني أحد المنازل المهجورة، إذ رممه ووضع بعض اللمسات الديكورية كما يغلب على المطعم الشكل التراثي القديم إذ يحتوي على بلاط مزركش.

وفي سياق ذلك، قال أبوزهير إنه يتوافد إلى مطعمه الكثير من سكان غزة لتناول الطعام انبهارا بفكرة المنزل.

وأضاف أن الفكرة لاقت إقبالًا كبيرًا من جانب الجمهور، خاصةً أنها جمعت العديد من العوامل التي يبحث عنها المستهلكون بشكلٍ عام.

وواصل أبو زهير إنه يقدم مأكولات فلسطينية قديمة يشتاق له الشعب، مثل "مناقيش الزعتر".

الرئيس الفلسطيني يزور الصين

وفي سياق آخر، ويقوم الرئيس الفلسطيني بزيارة دولة رسمية تستمر ثلاثة أيام إلى الصين، في الفترة ما بين 13-16 يونيو الجاري، تلبية لدعوة من نظيره الصيني شي جين بينغ.

وقال زكي حسب وكالة أنباء وفا الرسمية الفلسطينية - إن للزيارة أبعادًا خاصة وكبيرة، لأنها تتوج تلك العلاقات التاريخية الاستراتيجية بين فلسطين والصين، وباعتبارها الزيارة الخامسة للرئيس محمود عباس لبكين منذ عام 2005، حيث كانت الزيارة الأول في عهد الرئيس الأسبق هو جين تاو في مايو 2005، وزيارة في 2010 لمنظمة شنغهاي، وزيارتان على مستوى دولة في 2013 و 2017.

وتأتي زيارة الرئيس الفلسطيني إلى بكين بمناسبة مرور 35 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين، وفي إطار حرص القيادتين الفلسطينية والصينية على تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية القوية في المجالات كافة.

وأوضح زكي أن الزيارة تتويج لتعاظم دور الصين في الشرق الأوسط وتأكيد على موقف الرئيس الصيني شي جين بينغ، الذي يعتبر فلسطين قضية العرب الأولى.

ورجّح زكي أن تتكلل الزيارة بتوقيع بروتوكولات تعاون في العديد من المجالات، وتأكيد الصين على المضي قدماً في مساعداتها لدولة فلسطين، في مجالات البناء والطاقة والصحة والبعثات التعليمية والتدريبية والتأهيلية للشباب الفلسطيني.