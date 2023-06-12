البرلمان يوافق على ربط الموازنة العامة للدولة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024، كما وافق المجلس على مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وعدد 59 هيئة، موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي، ومشروع الموازنة التفصيلية لمجلس النواب، ووافق المجلس أيضًا على مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام 2023/2024.

وبلغت قيمة المقدر من الاستخدامات نحو 4 تريليونات و349 مليون جنيه، مقابل استخدامات قدرت قيمتها فى السنة المالية 22/23 بنحو 3 تريليونات و231 مليون جنيه، بزيادة تريليون و118 مليون جنيه بنسبة 34%.

ويبلغ المقدر من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنة المالية 23/24 نحو 11 تريليونا و841 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الناتج المحلى يمثل قيمة ما يتم إنتاجه من سلع وخدمات خلال العام القادم بأسعار السوق، وتبلغ نسبة الاستخدامات من الناتج المحلى تبلغ 36% أى تشكل ثلث الناتج المحلى.

وتبلغ قيمة المقدر من المصروفات نحو 2 تريليون و991 مليار جنيه، أى ما يقرب من 3 تريليونات جنيه موزعة على أبواب الموازنة الستة وهى الباب الأول الأجور حيث خصص له 470 مليار جنيه بنسبة 15.7% من إجمالى المصروفات فيما خصص للباب الثانى الخاص بشراء السلع والخدمات نحو 139 مليار جنيه بنسبة 4.6% من إجمالى المصروفات.

وبلغ المخصص للباب الثالث الخاص بفوائد الدين نحو تريليون و120 مليار جنيه، تعادل 37% من إجمالى المصروفات، وبلغ المخصص للباب الرابع من الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 529 مليار جنيه، وبلغ المخصص للباب السادس الخاص بالاستثمارات الحكومية نحو 587 مليار جنيه، وهو رقم يمثل قفزة عما كان مخصصا لها فى السنة الحالية والذى يقدر بـ376 مليار، ما يؤكد جهود الدولة لتعزيز التنمية وخلق مزيد من فرص العمل.

وبلغ المخصص للباب السابع لحيازة الأصول والاختلالات التمويلية لبعض الهيئات الاقتصادية والشركات العامة نحو 42 مليار جنيه بنسبة 1% من الاستخدامات، وبلغ المخصص للباب الثامن لسداد أقساط القروض المحلية والاجنبية تريليون و316 مليار جنيه بنسبة 30% من استخدامات الموازنة.

وتبلغ قيمة المقدر من أبواب الإيرادات وهى تشمل الضرائب والمنح والإيرادات الأخرى غير الضريبية للسنة المالية 23/24 نحو 2 تريليون و142 مليار جنيه مقابل تريليون و517 مليار جنيه فى السنة المالية الحالية بزيادة 600 مليار جنيه".

ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن موازنة العام المالي 23/24 موازنة استثنائية ، نظرا للظروف التي يمر بها العالم اجمع ، والتي انعكست علي أرقام ومؤشرات الموازنة لانها نتاج وترجمه للاستراتيجيات و التحديات.

واضاف الوزير ان ارتفاع اسعار السلع عالميا والاثار السلبية للحرب الروسية الاوكرانية ظهرت تداعيتها في ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع سعر الفائدة ، وتابع الوزير :" كنا بنقترض ب10-11% دلوقتي اسعار الفائدة 24 % وده انعكس علي الفوائد ".

واستطرد : "اسعار الفائدة ارتفعت محليا وعالميا و سعر الصرف ارتفع ايضا ، وهو ما انعكس في عجز الموازنة "، واشار الي وجود توقعات بانخفاض التضخم وانخفاض اسعار الفائدة نهاية العام الجاري.

وقال وزير المالية :" نعلم جيدا أن علينا دور عند استقرار الاوضاع العالمية وانخفاض معدلات التضخم بأن بان نعوض المجتمع عن هذا الاثر السلبي".

ولفت معيط إلي أن هناك 35 هيئة اقتصادية تحقق ارباح بلغت 196 مليار جنيه وتحقق فائض 37 مليار جنيه ، وتابع :" لدينا 3 هيئات تحقق خسائر ومنها الهيئة الوطنية للاعلام والتي بلغت خسائرها 12.2 مليار جنيه ، بالاضافة الي الهيئة القومية للأنفاق والتي تحقق خسائربـ 11.7 مليار لالتزامها بتمويل مشروعاتها ، الي جانب هيئة السكة الحديد والتي لديها خسائر بـ2.9 مليار جنيه لما تتحمله من اعباء ممثلة في استكمال عدة مشروعات وتحديث اشارات وخلافه.

ولفت الي ان الموازنة العامة للدولة ستدعم تلك الهيئات ب10 مليار جنيه ، بالاضافة الي دعم هيئة التأمينات الاجتماعية بـ 2.2 مليار جنيه لدعم اصحاب المعاشات ، مشددا علي تأييد توصية لجنة الخطة والموازنة بالمجلس بضرورة توفيق اوضاع الهيئات الخاسرة.

وفيما يخص تنفيذ الاحكام القضائية ،قال وزير المالية :" ملتزمين بتنفيذ الاحكام ونفذنا 6 الاف حكم قضائي كل الاحكام اللي بتيجي بنفذها "

كما اكد الوزير وجود عدة مبادرات لدعم الصناعة ، ومنها مبادرة تشجيع الانتاج للتصديربـ23.5 مليار جنيه ، بالاضافة الي دعم الكهرباء للصناعة ب 6 مليار جنيه وتعميق صناعة السيارات في مصر بنصف مليار جنيه.

واعلن الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون المالية الموحد ، وخلال اسبوع سيصل تقريرها من الهيئات التي تقوم بمراجعتها لاصدارها خلال اسابيع .

وقال معيط أن وزارة الإعلام موجودة دستوريا حتى 31 مايو الماضي كانت موجودة وصدر قرار إلغائها من رئيس مجلس الوزراء في أول يونيو.

وأوضح أنه تم تسليم الموازنة الجديدة فى شهر مارس الماضي لمجلس النواب، وكان يجب تخصيص موازنة لها حتى لا نخالف الدستور، مشيرا إلى أنه مبلغ بسيط قيمته 6 ملايين جنيه.

ونفى وزير المالية، مخالفة الدستور بشأن المخصصات المالية لقطاعات الصحة والتعليم، مشيرا إلى تخصيص 591،9 مليار جنيه للتعليم في الموازنة الجديدة، و99،9 مليار جنيه للبحث العلمي.

وقال: نحن ملتزمون بنسب الاستحقاقات الدستورية، وتم مراعاة عدم الازدواج في حساب النفقات.

وأوضح وزير المالية، أن إعداد الموازنة ليس إجراءا داخليا، وإنما وفقا لمعيار دولي للمؤسسات التي يتم التعامل معها.

وقال محمد معيط: الموازنة العامة للدولة لا تستوفي فقط المعايير المحلية وإنما المعايير الدولية في إعداد الموازنات.

وهاجم النائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب ، الحكومة بسبب مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وقال داود في كلمته بالجلسة العامة المخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، "الواحد احتار فعلًا يهاجم كل وزير على حدا، ولا الحكومة بالكامل لانه في وزراء على راسهم ريشة ووزراء آخرين بيحضروا في المجلس ويتشد عليهم.. ده مش شغل ولا رقابة برلمان على حكومة، حكومة تتقدم بموازنة نصفها و50% منها عبارة عن قروض، فمصر بمواردها وكم مليون خريج جامعة وكم خريج حاصل على دكتوراه، وكم مصنع قبل عام 1952 وما بعد 52، والحكومة اليوم تُفرط في البلد وبتبيع البلد وبتبيع مصانع مصر، حكومة بتنقل البلد للخارج بالقروض".

واستكمل داود هجومه قائلًا: "مصر أصبحت زبون سهل لبلاد الدين وصندوق الدين، النهاردة مطلوب سداد قروض وفوايد قروض، الموازنة بها استخدامات 4 مليار، وخفضت قيمة الأدوية وعندنا ملايين واقفين عاوزين علاج أمام المستشفيات، وبتاع التأمين الصحي بيقول أنا بنفذ التعليمات، في حين أن هيئة الشراء الموحد معطلة التوريد للمستشفيات".

واختتم رئيس برلمانية الوفد كلمته: "أنا لو جاي المجلس علشان فرحان بموقع ولا مكان فقبل كل شيء أنا عندي ضمير ولن أتآمر على الشعب المصري .

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في اجتماعها صباح اليوم الإثنين على تقـرير لجنة الخطة والموازنة -باعتبارها لجنة حسابات المجلس- بشأن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2023/2024.

وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة، والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم العمل الدءوب والمستمر للمجلس فى عقد جلساته واجتماعات لجانه، وكافة أنشطته ومهامه الأخرى الدستورية واللائحية

ورفض مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رفع الحصانة عن احد نواب المجلس دون الإفصاح عن اسمه.

وقال جبالي إنه قد ورد له طلب برفع الحصانة عن أحد النواب فقمت بإحالته إلي هيئة مكتب المجلس وبعد الدراسة المناقشة توصل هيئة المكتب إلي رفض قرار رفع الحصانة وذلك لخلوه من عريضة الدعوي، وكذلك لخلوه من موافقة النائب العام علي إقامة تلك الدعوى وكذلك لمخالفة الطلب الشروط القانونية والاجرائية لرفع الحصانة.

وقررت هيئة المكتب رفع تقرير يوصي فيه برفض رفع الحصانة عن النائب وعرض جبالي الأمر علي المجلس الذي رفض رفع الحصانة عن النائب.

وقال جبالي إن المجلس أعلن رفض رفع الحصانة واخطار النائب بما تم واخطار مقدم الطلب.