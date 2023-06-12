12 ألف جنيه تعيد سمع «حمزة»

الطفل حمزة أيمن رمضان، 6 سنوات، مصاب بضعف سمع شديد منذ الصغر ويجد صعوبة في السمع وبعد عرضه على الأطباء وإجراء الفحوصات الطبية له، أكد الأطباء أنه يحتاج إلى سماعات طبية وتم تركيب السماعات على نفقة التأمين الصحي ولكن مع مرور الوقت لم يعد الطفل قادرًا على السمع بها ويحتاج إلى سماعات طبية تكلفتها 12500 جنيه وتعجز الأسرة الفقيرة عن توفير ثمنها بسبب الظروف المعيشية الصعبة، والأب عامل ولديه طفل آخر فى التعليم.

تناشد الأسرة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة تقديم مساعدة مالية تعينهم على شراء السماعات الطبية وتخفيف مأساة «حمزة».