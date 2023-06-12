الأطفال وظروف الحياة القاسية

«غادة عبدالحميد عيد» مطلقة منذ ثلاثة أعوام، رحل الزوج وترك معها طفلين فى مواجهة ظروف الحياة القاسية، التى تتطلب نفقات كبيرة للطعام والعلاج والتعليم للعبور بهم إلى بر الأمان، الابن «زياد» 9 سنوات، طالب فى الصف الرابع الابتدائى، والابنة «رودينا» 8 سنوات، طالبة فى الصف الثالث الابتدائى، وهما مهددان بترك المدرسة بسبب ظروف الأسرة المالية الصعبة.

الأم وأطفالها فى حاجة الى مساعدة مالية عاجلة لمواجهة مصاعب الحياة ونفقات الطعام والعلاج والتعليم، وسداد إيجار السكن الشهرى المتراكم، ومصاريف الدواء، وكثرة أعباء الحياة وغلاء المعيشة.

الأم مريضة بتشوهات بالعظام والمفاصل وتحتاج الى تدخل جراحى، ولا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، والأم ربة منزل لا تمتلك نفقات المعيشة ومتطلبات الحياة الضرورية من مأكل وملبس.

وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة إنقاذ أطفالها من الضياع وسط دوامة الحياة بعد رحيل العائل الوحيد لهم، وتطلب تقديم مساعدة مالية عاجلة تعينهم على نفقات الحياة والتعليم والكثير من المصروفات.