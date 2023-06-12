موعد صلاة عيد الأضحى بمختلف محافظات الجمهورية

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، الذي يوافق يوم الأربعاء 28 يونيو الجاري، ووقفة عرفات توافق يوم الثلاثاء 27 يونيو، كما توافق غرة شهر ذي الحجة يوم الإثنين الموافق 19 يونيو، وذلك حسبما أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

ويبحث المصريون في مثل هذه الأوقات عن موعد صلاة العيد في مختلف محافظات الجمهورية، إذ يحرص المسلمين على حضور صلاة العيد استجابة لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 بمحافظات الجمهورية

موعد صلاة العيد في القاهرة 5:21 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الجيزة 5:22 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الإسكندرية 5:24 صباحًا.

موعد صلاة العيد في مطروح 5:34 صباحًا.

موعد صلاة العيد في بورسعيد 5:14 صباحًا.

موعد صلاة العيد في السويس 5:16 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الإسماعيلية 5:16 صباحًا.

موعد صلاة العيد في دمياط 5:16 صباحًا.

موعد صلاة العيد في العريش 5:08 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الطور 5:16 صباحًا.

موعد صلاة العيد في سانت کاترین 5:14 صباحًا.

موعد صلاة العيد في طابا 5:08 صباحًا.

موعد صلاة العيد في شرم الشيخ 5:14 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الغردقة 5:18 صباحًا.

موعد صلاة العيد في دمنهور 5:22 صباحًا.

موعد صلاة العيد في طنطا 5:20 صباحًا.

موعد صلاة العيد في المنصورة 5:18 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الزقازيق 5:19 صباحًا.

موعد صلاة العيد في بنها 5:21 صباحًا.

موعد صلاة العيد في شبين الكوم 5:21 صباحًا.

موعد صلاة العيد في كفر الشيخ 5:20 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الفيوم 5:25 صباحًا.

موعد صلاة العيد في بني سويف 5:24 صباحًا

موعد صلاة العيد في المنيا 5:28 صباحًا.

موعد صلاة العيد في أسيوط 5:28 صباحًا.

موعد صلاة العيد في سوهاج 5:28 صباحًا.

موعد صلاة العيد في قنا 5:24 صباحًا.

موعد صلاة العيد في أسوان 5:28 صباحًا.

موعد صلاة العيد في أبو سمبل 5:37 صباحًا.

موعد صلاة العيد في الخارجة 5:36 صباحًا.

موعد صلاة العيد في السلوم 5:42 صباحًا.

موعد صلاة العيد في نويبع 5:10 صباحًا.

موعد صلاة العيد في حلايب 5:17 صباحًا.

موعد صلاة العيد في شلاتين 5:19 صباحًا.