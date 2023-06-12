21 ألف جنيه.. تنقذ الطفلة ميادة

الطفلة «ميادة ماهر لطفى» تبلغ من العمر 6 سنوات، منذ ولادتها اكتشف الأطباء إصابتها بضعف سمع شديد بالأذنين، وتحتاج إلى تركيب سماعات طبية، وحصلت عليها من التأمين الصحى، إلا إنها كثيرة الأعطال والصيانة والآن أصبحت دون جدوى ولا تعمل.

وحالياً تحتاج الطفلة إلى تركيب سماعات طبية بالاذنين تتكلف عشرين ألف وثمانمائة جنيه، وإلى عمل جلسات تخاطب بشكل مستمر، كى تتحسن الحالة، وتستطيع الكلام والالتحاق بالمدرسة مثل باقى الأطفال، لكن تكلفتها 1650 جنيهاً شهرياً، بالإضافة إلى مصاريف العلاج، وهى كبيرة جداً بالنسبة لوالدها، الذى لا يملك من حطام الدنيا شيئاً، والآن الطفلة مهددة بصعوبات وفقدان نعمة الكلام، لعدم توافر النفقات المطلوبة للعلاج، وهى مبالغ كبيرة تفوق المقدرة المالية للأسرة، والأب عامل بسيط باليومية لا يستطيع تلبية المتطلبات الضرورية للأبناء.

جاءت أم الطفلة إلى عيادة الوفد تبحث عن الأمل فى إنقاذ فلذة كبدها، ولديها ابنه آخر تعانى من نفس مشكلة الطفلة (ميادة)، وتناشد أهل الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها العاجلة بنفقات شراء السماعات وجلسات التخاطب، أو توفير السماعات وجلسات التخاطب بأحد المراكز الطبية، حيث لا يوجد للأسرة أى مصدر مالى ثابت يساعد فى نفقات الحياة، ومصاريف العلاج ضخمة لا تقدر عليها.