الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا أعلى 3 مناطق عرضة للاحتيال المالي عبر الهواتف المحمولة

تم خلال سنة 2022 والربع الأول 2023، إجراء 14% من عمليات تثبيت التطبيقات المالية للهواتف المحمولة التي قد تكون غير مرغوب فيها على هواتف أندرويد بواسطة مستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا. لذا جاءت المنطقة في المرتبة الثالثة بين مناطق العالم بعد آسيا والمحيط الهادئ ومن ثم أمريكا اللاتينية من حيث عدد عمليات تثبيت مثل هذه التطبيقات. وبما أن أندرويد يستحوذ على الحصة السوقية بنسبة تبلغ 78% في الشرق الأوسط، و 80% في إفريقيا، و 70% في تركيا، يمكن القول إن التهديدات الإلكترونية التي يواجهها هذا النظام لا تزال مستمرة. ويراقب خبراء كاسبرسكي باستمرار مشهد التهديدات على الأجهزة المحمولة ويتتبعون اتجاهات التهديدات لتوفير أحدث المعلومات حول المخاطر المحتملة.

وتقدم بعض التطبيقات المالية للهواتف المحمولة خدمات إقراض صغيرة تبدو مشروعة، لكن تبين أنها تشارك في عمليات احتيالية وجمع البيانات الشخصية من الهواتف الذكية الخاصة بالمستخدمين. وتطلب هذه التطبيقات الوصول إلى الرسائل النصية وقوائم الاتصال ومعارض الصور ومقاطع الفيديو قبل تقديم القرض. وفي حالة تأخر المستخدم في سداد الديون، يجوز لمشغلي التطبيقات استخدام البيانات التي تم جمعها من الهاتف الذكي لغرض لابتزاز وإجبار المستخدم على إعادة الديون. ومن الأمثلة على ذلك، يمكن إرسال المعلومات إلى جميع جهات اتصال المستخدم لإبلاغهم بديونه مصحوبة بصور من المعرض.



نموذج على تطبيق إقراض أصغر موجود على Google Play والبيانات التي يجمعها

وقال إيغور غولوفين، محلل البرامج الخبيثة في كاسبرسكي: "يسجل مشهد التهديدات تطورات متلاحقة، في الوقت الذي تصبح فيه التهديدات الإلكترونية المالية عبر الهاتف المحمول أكثر تعقيداً وانتشاراً. ومع أن تحميل تطبيقات الهواتف الذكية من متاجر التطبيقات الرسمية يكون أقل خطورة عند تحميلها من مكان آخر، تبقى التطبيقات قادرة على الطلب من المستخدم منحها فرصة الوصول إلى أنواع مختلفة من البيانات الشخصية التي يمكن إساءة استخدامها بعد ذلك. ونظراً لاستخدام الهواتف الذكية لتخزين كمية متزايدة من البيانات الشخصية، فإن منح هذه التطبيقات فرص الوصول إليها يثير مخاوف أمنية، ويفرض طلباً إضافياً على أمان الأجهزة المحمولة وطرق الحفاظ على الخصوصية لتخزين البيانات".

ولحماية نفسك من تهديدات الأجهزة المحمولة، تقدم لك كاسبرسكي التوصيات التالية:

لتحميل تطبيقاتك بطرق أكثر أماناً، اعتمد فقط على المتاجر الرسمية، مثل Apple App Store أو Google Play أو Amazon Appstore علماً أن التطبيقات من هذه الأسواق ليست آمنة من الفشل تماماً، ولكن على الأقل يتم فحصها من قبل الوسطاء، وهذا يعني استخدام بعض أنظمة التنقية والترشيح، وبالتالي لا يمكن لكل تطبيق الوصول إلى هذه المتاجر. ويجب النظر في تقييمات المستخدمين للتطبيقات كطريقة لمعرفة ما إذا كانت هناك أي تعليقات سلبية على وظائفها.

تحقق من تراخيص التطبيقات التي تستخدمها وفكر بعمق قبل السماح لأحد التطبيقات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأذونات عالية الخطورة مثل خدمات إمكانية الوصول.

يمكن أن يساعدك حل الأمان الذي تثق به على اكتشاف التطبيقات الخبيثة وبرامج الإعلانات المتسللة قبل أن تبدأ التصرف بشكل سيء على جهازك. ويمكنك الحصول على الحماية، مثل منتجات المستهلكين من كاسبرسكي، مباشرة من شركات تشغيل الهواتف المحمولة.

قم بتحديث نظام التشغيل الخاص بك والتطبيقات المهمة عند توفر التحديثات. ويمكن حل العديد من مشاكل الأمان عن طريق تثبيت إصدارات محدثة من البرامج.

تدعو كاسبرسكي صناعة الأجهزة المحمولة إلى تعزيز الحماية الإلكترونية على جميع المستويات، بما في ذلك الأمان للمستخدمين، وذلك من خلال توفير خدمات الأمن إلكتروني المخصصة للاحتياجات الشخصية. وتتيح تحالفات أعمال المستهلكين من كاسبرسكي للشركات تزويد عملائها بمحافظ كاملة للأمن السيبراني عن طريق توفير الدعم والخبرة لهم التي توفرها كاسبرسكي وفق أعلى المستويات العالمية.