طرح لحوم بلدية مُخفضة الأسعار بأسواق قنا

أعلن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اليوم الاثنين عن توافر لحوم بلدية بسعر 220 جنيه للكيلوجرام بمنافذ الجمعية التعاونية الاستهلاكية بمدينة قنا بجوار البنك الزراعى المصرى، كما حضر المحافظ احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم.

قال المحافظ، إن وذلك فى إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للمواطنين البسطاء ومراعاةً للظروف المعيشية لهم وتوفير احتياجاتهم من اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة.

وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب التعاون بين كافة القطاعات خاصة فيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية ودعم الدولة والمواطنين وتلبية احتياجاتهم اليومية وتوفير السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

وبيّن المحافظ، أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة علي توفير كافة احتياجات المواطنين من خلال التعاون المستمر مع كافة أجهزة الدولة.

ووجه، مسئولى التموين بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق ومنافذ البيع لضبط الأسعار وتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة استعداد لاستقبال عيد الأضحى المبارك .

احتفالية باليوم العالمي للتبرع بالدم

في سباق ذي صلة، حضر المحافظ، الاحتفالية التي اقامها المركز الإقليمي لخدمات نقل الدم بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم، تحت شعار " نقطة دم تساوى حياة " .

نوه المحافظ، علي تقديم كافة أوجه الدعم للمركز الاقليمي لنقل الدم، نظرا لدوره الهام والحيوي في توفير أكياس الدم ومشتقاتها بشكل أمان وكاف وفعال لجميع المرضى والمصابين بكافة المستشفيات العامة والمركزية ومستشفيات التأمين الصحى ومركز الأورام، على مستوى المحافظة.

وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الأطقم الطبية بالمركز وحثهم على تسخير كافة الجهود والإمكانيات لتقديم خدمات طبية مناسبة .

ولفت المحافظ، إلي أن التبرع بالدم يعد واجب وطني من أجل المُساهمة في تلبية احتياجات بنوك الدم وإنقاذ حياة الآخرين ، مؤكدا علي أهمية تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية المشاركة في حملات التبرع، نظرًا لدورها المؤثر في إنقاذ الأرواح وتحسين صحة المرضى والارتقاء بجودة حياتهم .

وأوضح الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحةبقنا، أن اليوم العالمي للتبرع بالدم هذا العام يركز علي الدور الثمين والهام الذي يمكن أن يؤديه كل فرد في التبرع بالدم والبلازما لانقاذ حياة المرضي بالمستشفيات ، مؤكدا علي أن خدمات الدم تواجه العديد من التحديات ليس فقط في اتاحة كميات كافيه من الدم بل في ضمان جودته .

وأضافت الدكتورة دعاء الحداد مدير المركز الاقليمي لنقل الدم، أن المركز يسعي إلى تقديم خدمات نقل الدم بأعلي معايير الجودة والدقة والكفاءة ، متوجه بالشكر لمحافظ قنا علي دعمه المتواصل للمركز. وأثنت علي جهود فريق العمل بالمركز علي جهودهم في تذليل كافة التحديات وعملهم كفريق واحد من أجل توفر أكياس الدم لكل أهالي محافظة قنا ، كما عبرت عن خالص تقديرها لدعم مؤسسات وهيئات وجمعيات المجتمع المدني الشريكة .

مصر الخير شريك لمركز الدم الإقليمي

وأورد خالد عمران المدير التنفيذى لمؤسسة مصر الخير لمحافظات الأقصر وقنا والبحر الأحمر، أن مؤسسة مصر الخير شريك أساسي مع مركز الدم الاقليمى بقنا فى عدد كبير من الأنشطة المختلفة و التى تهدف في مجملها إلى توفير دم أمن ونقى لجميع الفئات المختلفة.

وأضاف أن المؤسسة تسعي منذ تأسيسها إلى تعظيم قيمة الإنسان وتحسين مستويات المعيشة وتستهدف سبعة مجالات أساسية ( التعليم ، مناحى الحياة ، البحث العلمى والابتكار ، التكافل الاجتماعى ، التنمية المتكاملة ، تطوير الجمعيات الأهلية وقطاع الصحة وهو محور حدث اليوم )