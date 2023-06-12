احصائيات عن عمالة الأطفال بالعالم واتفاقيات دولية لتجريمها

في اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال

يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في 12 يونيو من كل عام الذي دشنته منظمة العمل الدولية في عام 2002 ، لمكافحة تلك الظاهرة لعمل الأطفال والحد من انتشارها بدول العالم وتذكير العالم ببذل المزيد من الجهود للقضاء على هذه الظاهرة.

وتلتزم المؤسسات الحكومية بدول العالم والغير حكومية والمجتمع المدني، بالإضافة إلى ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم بإلقاء الضوء على محنة الأطفال العاملين وكيفية مساعدتهم.

احصائيات عن عمالة الأطفال بالعالم

ونصت جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية على تجريم عمالة الأطفال، ليس هذا فحسب ولكن يوجد العديد من التشريعات في القانون والدستور المصري التي تجرم عمالة الأطفال، وتحدد السن القانوني للعمل، فقد نص قانون العمل الدولي على أن تعريف الطفل "هو كل إنسان لم يبلغ سن الثمانية عشر، ولم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون".

فيما ارتفع عدد الأطفال العاملين في العالم إلى 160 مليون طفل، بزيادة 8.4 مليون في السنوات الأربع الماضية في 2021، مع وجود ملايين آخرين معرضين لخطر العمل بسبب آثار كوفيد19، بحسب تقرير صادر عن منظمة العمل الدولية واليونيسف.

وحذر التقرير من أن تسعة ملايين طفل إضافي في العالم معرضون لخطر الاضطرار إلى العمل بحلول نهاية عام الماضي بسبب الجائحة، كما يُظهر أحد نماذج المحاكاة أن هذا الرقم قد يرتفع إلى 46 مليوناً إذا لم تتوفر لهم إمكانية الحصول على الحماية الاجتماعية الضرورية.

الآثار السلبية لعمالة الاطفال بالعالم

ترتبط عمالة الأطفال ارتباطا وثيقا بالتسرب من التعليم أو عدم الالتحاق به من الأساس.

كما تخرب عمالة الأطفال بنيان المجتمع بشكل عام في الحاضر والمستقبل، فمشكلة عمالة الأطفال متشعبة ومعقدة وتؤثر في عدد كبير من الجوانب الجسدية والنفسية ووالاجتماعية والمعرفية وغيرهم.

يعايش الطفل ظروف عمل قاسية تؤثر على التطور والنمو الجسدي المتوزان له، حيث تتسبب في الكثير من الأضرار الجسدية بحق الأطفال والتي تنتج عن الأعمال الخطيرة التي لا تتناسب مع سن هؤلاء الأطفال مثل العمل على آلات ثقيلة ووسائل حادة. والتي تسبب إصابات جسدية جسيمة وجروح وكدمات بالإضافة إلى الإصابة بأمراض التهابات الجهاز التنفسي.

اتفاقيات دولية لتجريم عمل الأطفال

من جهة أخرى نصت على عدد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر بالإضافة إلى عدد من التشريعات الوطنية التي تجرم عمالة الأطفال وتحد من انتشارها بشكل كبير.

فنصت اتفاقية العمل الدولية رقم 138 بشأن الحد الأدني لسن الاستخدام: وتهدف هذه الاتفاقية للقضاء على عمالة الأطفال بشكل كامل على المدى البعيد، ووضعت حد أدنى لسن العمل وهو إتمام الطفل مرحلة تعيمه الإلزامي، والذي لا يقل عن 15 عاما.

كما أنها منعت عمل الأطفال تحت سن 18 عاما في الأعمال التي يحتمل أن تكون خطر على صحتهم.

كما نصت اتفاقية العمل الدولية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال: جاءت مكملة لاتفاقية رقم 138، وقد حثت على القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال.