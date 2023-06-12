بيبسيكو تختار الشركة الناشئة NoorNation للانضمام لبرنامجها

أعلنت شركة بيبسيكو اختيار الشركة المصرية الناشئة NoorNation من بين الشركات الستة المرشحة للانضمام إلى المجموعة الثانية من برنامجها الاقليمي Greenhouse Accelerator، الذي يركز على الممارسات الزراعية المستدامة، بعد عملية اختيار دقيقة ومتعددة المراحل.

وقد قدم المتسابقين هذا العام أفكاراً مبتكرة من خلال اتباع خمسة معايير رئيسية وهي: التوافق مع استراتيجية بيبسيكو الخاصة بالاستدامة -بيبسيكو الإيجابية-، والتوافق الاستراتيجي مع شركة بيبسيكو، وقابلية التوسع، والاتصال والتأثير على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى قابلية التطور والنجاح بقوة.



تم اختيار الشركات الست المدرجة في القائمة النهائية وهم: NoorNation، و Dooda Solutions، و RoboCare، و SmartWTI، و Smart Green، و YY ReGen، من بين أكثر من 180 شركة مقدمة من 18 دولة. وقدمت كل شركة مستوى فريد من الخبرة والحلول المبتكرة في جميع جوانب سلسلة القيمة الزراعية بداية من الحفاظ على المياه وصولاً إلى تخصيب التربة زراعتها.



NoorNation هي شركة مصرية ناشئة في مجال الطاقة المتجددة وتستهدف توفير حلولاً لامركزية للبنية التحتية للطاقة والمياه قائمة على التكنولوجيا في جميع أنحاء مصر وأفريقيا جنوب الصحراء. وتقدم الشركة منتج LifeBox، وهو عبارة عن وحدة متنقلة قائمة بذاتها تعمل بالطاقة الشمسية وتوفر الطاقة النظيفة والمياه الصالحة للمجتمعات الريفية والقطاع الزراعي والسياحي بأسعار مناسبة، مما يؤهلها للعمل على تعزيز الزراعة المستدامة وإحداث تأثير إيجابي ودائم على المجتمع.



وكجزء من البرنامج، ستتلقى الشركات الست المختارة منحة أولية قدرها 20,000 دولار أمريكي، لدعم أعمالها والمساعدة في توسيع نطاق ابتكاراتها، إلى جانب برنامج الارشاد الموجه من المتخصصين الإقليميين وخبراء بيبسيكو وفود تك فالي. وفي نهاية البرنامج الذي يمتد لستة أشهر، سيتم اختيار شركة واحدة لتحصل على تمويل إضافي بقيمة 100،000 دولار أمريكي لتعزيز توسعها، بالإضافة لفرصة شراكة مع شركة بيبسيكو لتسريع نمو أعمالها.



قال محمد شلباية، رئيس مجلس إدارة بيبسيكو شمال افريقيا: " فخور بوجود شركة مصرية ناشئة مثل NoorNation ضمن القائمة النهائية لبرنامج Greenhouse Accelerator. فهذا الإنجاز الكبير هو دليل وشهادة على التفاني والرؤية المنهجية لرواد الأعمال المصريين الذين يسعون جاهدين لخلق مستقبل أكثر استدامة لقطاع الزراعة، بالإضافة الي دفع التحول الإيجابي في صناعة الأغذية بشكل عام. ولذلك، نحن ملتزمون في شركة بيبسيكو مصر بدعم رواد الأعمال المصريين، والعمل على الاستفادة من قدراتهم لتعزيز بيئة زراعية مستدامة ومرنة. ومن خلال توحيد جهودنا مع هذه الشركات الناشئة ذات التفكير المستقبلي، نهدف إلى تطوير بيئة تدفع نمو الممارسات المستدامة، مما يضمن مستقبلاً أكثر إشراقاً ليس فقط لمصر ولكن للعالم أجمع".