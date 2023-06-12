فئران تغزو مدينة الملائكة والجن (صور)

أصبحت الفئران جزء من ديكور مدينة النور التي يقصدها 44 مليون زائر سنويًا، وامتلئت الشوارع بهذه القوارض.

وتحاول السلطات المحلية بباريس، منذ سنوات ومن دون جدوى، التعامل مع ملايين الجرذان" الفئران" التي تعيش في العاصمة الفرنسية.

واعتبرت بلدية باريس التي تلقت العديد من الانتقادات بسبب انتشار القوارض في الشوارع الباريسية وما تسببه من أضرار للسكان، ومع ضغط الإيكولوجيين الذين يعارضون قتل القوارض، اعتبرت أن “مسألة التعايش مع الجرذان تطرح نفسها”.

وقالت آن سويرس الخميس الماضي، المنتخبة الإيكولوجية في بلدية باريس، :" لقد قررنا، مع السيدة العمدة، في هذه الفترة الأخيرة تأسيس لجنة على مسألة التعايش” هذا بهدف “أن نكون أكثر فعالية والعمل على أن لا تكون الأمور غير محتملة بالنسبة للباريسيين".

الفئران لا تشكل خطرا على الصحة العامة،

وترى المنتخبة أن الفئران لا تشكل خطرا على الصحة العامة، لكنها استطردت وقالت إن "هذا لا يعني السماح للفئران بالتجول في المدينة”.

وأكدت نائبة عمدة بلدية باريس أن البلدية ستقوم “بالتوعية” واستقدام آلاف سلات النفايات لأن ترك الطعام خارجا _ حسبها _ هو “السبب الرئيسي لمضاعفة وخروج الجرذان”، مشيرة إلى أن الجهات الوصية ستلجأ إلى الفخاخ “إذا لم تجد حلا آخر”.

وأوضحت المسؤولة إلى أن هذه القوارض "لا ترتقي إلى أن تكون مشكلة صحية عامة" على الرغم من أنها حاملة لبعض الأمراض، وشدّدت على أنّ المرض يشكّل خطرًا رئيسيًا على جامعي القمامة الذين يمكن تطعيمهم باللقاحات المضادة.

ولاقت هذه المقترحات ترحيبا من الإيكولوجيين وجمعيات الحيوانات التي تدافع على عدم قتل القوارض، إلا أنها قابلت استهجانا من المعارضة التي تعتبر أن “تواجد هذه القوارض يسيء إلى حياة الباريسيين” وإلى إقامة “الـ44 مليون زائر للمدينة سنويا.

باريس