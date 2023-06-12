أليانز توقع عقد شراكة مع منصة Esaal لتوفير حلول رقمية متكاملة

وقعت شركة أليانز للتأمين – مصر عقد شراكة استراتيجية في قطاع الرعاية الصحية والنفسية مع منصة Esaal، المنصة الإلكترونية العاملة في تقديم استشارات الرعاية الطبية الشاملة والصحة النفسية والتغذية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بهدف توفير رحلة رقمية متكاملة للتأمين الطبي والرعاية الصحية لعملاء أليانز من الأفراد والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، فور الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية.

من خلال الشراكة ستتيح منصة Esaal لعملاء أليانز بمصر الوصول لأفضل حلول رقمية للرعاية الصحية والنفسية الشاملة بسهولة ويسر، كذلك ستتيح المنصة قنوات استشارية موثوقة وآمنة عن طريق الرسائل النصية والمكالمات الهاتفية والاستشارات عن بُعد ومكالمات الفيديو. وتُمكن هذه الخطوة شركة أليانز للتأمين من استكمال ما بدأته فيما يخص التحول الرقمي في مجال التأمين الطبي بتوفير رحلة رقمية متكاملة لعملائها بداية من الاستشارات الطبية والنفسية وحتى صرف العلاج.

قال أيمن حجازي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات أليانز بمصر، قائلاً: "لقد بدأنا مشوار التحول الرقمي في أليانز وسعداء بما حققناه في هذا المجال، وفخورون بشراكتنا الأولى من نوعها في قطاع التأمين المصري مع منصة Esaal، كإحدى المنصات الرقمية الناشئة والرائدة في تقديم استشارات الرعاية الطبية الشاملة والصحة النفسية والتغذية. وبموجب شراكتنا مع Esaal نكون أولى شركات التأمين التي تقدم حلول وخدمات رقمية متكاملة تتعلق بالصحة البدنية والنفسية من خلال منصة واحدة، حيث أصبحت الصحة النفسية جزءًا لا يتجزأ من الصحة العامة مما يؤثر على التنمية الشخصية، والمجتمعية، والاجتماعية، والاقتصادية.

أضاف: “تأتي الشراكة توافقًا مع استراتيجية شركة أليانز للتأمين لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة ورؤيتها فيما يتعلق بالتحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة لعملائنا، حيث نعمل باستمرار على تشجيع الابتكار وتقديم كل ما هو جديد من منتجات وخدمات ذكية في كافة المجالات خاصة في مجال الـتأمين الطبي والرعاية الصحية والنفسية، وهو ما يأتي تماشيًا مع رؤية مصر 2030 فيما يخص التحول الرقمي وتطوير قطاع الصحة. كما نولي في أليانز اهتمامًا خاصًا بقطاع الـتأمين الطبي والرعاية الصحية والنفسية حيث نخدم أكثر من 170 ألف شخص مؤمن عليه، وقد تمكنا من توسيع حجم أعمالنا في هذا القطاع بنسبة 34% خلال الثلاث سنوات السابقة".

أعرب فادي دوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Esaal عن سعادته بالشراكة، قائلاً: “يمثل اليوم نقطة تحول استثنائية، بإعلاننا عن شراكتنا مع شركة أليانز للتأمين كونها إحدى الشركات الرائدة في قطاع التأمين بمصر، حيث تنضم Esaal مع أليانز، لتحقق تناغمًا قويًا يعيد تعريف تجربة الصحة الرقمية في مصر والوطن العربي. معا سندعم مستقبل يجمع بين التأمين الشامل والصحة النفسية والبدنية تحت مظلة واحدة مع كامل الحفاظ على خصوصية العملاء”.