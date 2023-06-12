الإعلام شريك مؤثر على مجريات العملية الانتخابية في عصر التكنولوجيا الرقمية

خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثانية للاجتماع الوزاري بين الدول العربية ودول جزر الباسيفيك

أكد السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، علي دور الإعلام في الانتخابات في عصر التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي وأنه شهد تغيرات متلاحقة، ليس كلُها إيجابياً.

وأضاف خلال كلمته اليوم الجلسة الافتتاحية للملتقى الرابع للإدارات الانتخابية العربية تحت عنوان: "الإعلام والانتخابات" ، أنه علي الرغم من الفرص التي وفرتها هذه التكنولوجيا الحديثة لتطوير العملية الانتخابية، وإسباغ درجة أعلى من الشفافية على كافة مراحلها، وإتاحة قدر أكبر من المعلومات لجمهور الناخبين حول المرشحين وبرامجهم، فإن بعض التجارب في السنوات الأخيرة تشير إلى أدوار غير حميدة يمكن أن توظف التكنولوجيا الرقمية، ووسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي للقيام بها على نحو ينزع المصداقية عن العملية الانتخابية أو يقوض الثقة في نزاهتها وعدالتها.



وأشار السفير حسام ذكي الي إن الإعلام يعد شريكاً مؤثراً على نحو جوهري على مُجريات العملية الانتخابية عبر مراحلها المتعددة، كما أنه يتصل اتصالاً وثيقاً بسلوك أطراف وشركاء العملية الانتخابية لما له من مساهمة ترسخ شفافية ومصداقية الانتخابات ونزاهتها.



وتابع حديثه أنه لا شك أن مساهماتكم في إثراء النقاش من خلال مشاركة وتبادل الخبرات الانتخابية المختلفة في هذا المجال ستحقق الاستفادة القصوى من عقد الملتقى، للوقوف على سبل التعامل مع التحديات التي تواجه الإدارات الانتخابية العربية في تنظيم ومراقبة دور الإعلام التقليدي والرقمي على حد سواء في الانتخابات؛ الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في تعزيز قدرات الإدارات الانتخابية على التعامل مع المشهد الإعلامي المتغير خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية.



واختتم الأمين العام المساعد حديثه بتأكيد تقدير الجامعة للجهود المبذولة والدعم المستمر من جانب شركاء الأمم المتحدة على مدار الأعوام الماضية، والذي مهد الطريق لإقامة شراكة انتخابية بنّاءة طويلة الأمد.