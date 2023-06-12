عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك.. يكثف العامين بالجهاز الإداري بالدولة البحث عن موعد الإجازة، يأتي ذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك والذي يحظى باهتمام كبير من ملايين المصريين، لمعرفة موعد الإجازة، والتوقيت المحدد لصلاة العيد.

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة والمحافظات

صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة الساعة 5:47 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في الجيزة الساعة 5:47 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في أسيوط الساعة 6:28 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسكندرية الساعة 5:51 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في بورسعيد الساعة 5:42 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في السويس الساعة 5:42 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في طنطا الساعة 6:20 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في المنصورة الساعة 6:18 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في بنها الساعة 6:21 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في كفر الشيخ الساعة 6:20 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في الفيوم الساعة 6:25 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في شبين الكوم الساعة6:21 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في الزقازيق الساعة 6:18 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في بني سويف الساعة 6:24 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في قنا الساعة 6:24 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في المنيا الساعة 6:28 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في أسوان الساعة 6:28 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في سوهاج الساعة 6:28 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في أبو سمبل الساعة 6:37 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في الإسماعيلية الساعة 6:16 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في شلاتين الساعة 6:19 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في الغردقة الساعة 6:18 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في مرسى مطروح الساعة 6:34 صباحًا.

صلاة عيد الأضحى 2023 في السلوم الساعة 6:42 صباحًا.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات في مصر، وتوافق وقفة عرفات يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 وجاءت الإجازات كالتالي:

أول أيام إجازة عيد الأضحى، يوافق يوم الأربعاء 28 يونيو 2023

ثاني أيام إجازة عيد الأضحى يوافق يوم الخميس 29 يونيو 2023

ثالث أيام إجازة عيد الأضحى يوافق يوم الجمعة 30 يونيو 2023

رابع أيام إجازة عيد الأضحى يوافق يوم السبت 1 يوليو 2023