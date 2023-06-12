وكيل صحة الشرقية يتفقد سير العمل بالمركز الدولي لتطعيم المسافرين

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الاثنين، المركز الدولي لتطعيم المسافرين بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين به.

تابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية إجراءات فحص وتطعيم المسافرين للخارج، بالتطعيمات المختلفة، وتطعيم المعتمرين والحجاج وغيرهم، واستخراج الشهادات المميكنة لهم، وتم التأكد من الإلتزام بمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي، كما قام بمناظرة مؤشرات التردد على المركز، حيث يبلغ متوسط التردد عليه ما يقارب ١٠٠ مواطن يومياً.

يشار إلى أن المركز الدولي لتطعيم المسافرين، تم نقله للمقر الجديد منذ عدة أسابيع، بعد الإنتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة التي تمت به، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، بتطوير ورفع كفاءة المركز الدولي، وغرف الترصد بالإدارات الصحية بالمحافظة، بتكلفة تقديرية تقارب مليون جنيه، لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.

وأوضح الدكتور هشام مسعود بأن المكتب يقدم خدمة تطعيم المسافرين باللقاحات المطلوبة دولياً قبل السفر لبعض الدول وفقاً لجدول زمني محدد، وتشمل تطعيم المعتمرين والحجاج بالتطعيم (السحائي الرباعي، وتطعيم الإنفلونزا)، واستخراج شهادة تطعيم الحجاج "البطاقة الخضراء"، بالإضافة لتقديم تطعيمات الدول الموبوءة (الحمي الصفراء، الكوليرا، الملاريا).