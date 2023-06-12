الإثنين 12 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

البرلمان يرفض رفع الحصانة عن أحد الأعضاء دون الإفصاح عن اسمه

مجلس النواب
مجلس النواب

رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رفع الحصانة عن أحد نواب المجلس دون الإفصاح عن اسمه.

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 وقال جبالي إنه قد ورد له طلب برفع الحصانة عن أحد النواب فقمت بإحالته إلي هيئة مكتب المجلس  وبعد الدراسة و المناقشة توصل هيئة المكتب إلي رفض قرار رفع الحصانة وذلك لخلوه من عريضة الدعوي، وكذلك لخلوه من موافقة النائب العام علي إقامة تلك الدعوى وكذلك لمخالفة الطلب الشروط القانونية والاجرائية لرفع الحصانة.

وقررت هيئة المكتب رفع تقرير يوصي فيه برفض رفع الحصانة عن النائب  وعرض جبالي الأمر علي المجلس الذي رفض رفع الحصانة عن النائب.

وقال جبالي إن المجلس أعلن رفض رفع الحصانة وإخطار النائب بما تم وإخطار مقدم الطلب.

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