استادات تضع خطة توسع في الاستثمار الرياضي بالعاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة

تدرس شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي برئاسة المهندس سيف الوزيرى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ، التوسع فى مجال الاستثمار الرياضى من خلال تدشين فروع جديدة لأندية سيتى كلوب فى العاصمة الإدارية، ومدينة المنصورة الجديدة، تماشياً مع توجهات الدولة المصرية للتنمية، على أن تتم هذه الخطوة عقب انتهاء شركة استادات من المشروعات القائمة حاليا والمتمثلة في افتتاح الفروع في مختلف المحافظات وانشاء بعض الملاعب والاستادات في المحافظات إذ تضع الشركة انجاز المشروعات الحالية على رأس أولوياتها، قبل التوجه نحو الاستثمار في العاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة.

وتتجه شركة استادات للاستثمار الرياضى، إيمانا منها بأن العاصمة الإدارية مفتاح المستقبل المشرق فى كافة المجالات، ونقلة جوهرية نحو الجمهورية الجديدة؛ وتسعى شركة استادات لإنشاء فروع جديدة لأندية سيتى كلوب لتكون من باكورة الأندية المتواجدة فى العاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة.

كما تهدف شركة استادات من فكرة التوسع في العاصمة الإدارية والمنصورة الجديدة، تقديم إضافة للبنية التحتية في مجال النشاط الرياضي في مصر ، علي نحو يؤهل مصر لاستضافة وتنظيم كبرى المسابقات والفعاليات الرياضية علي أعلي مستوي، فضلاً عن دور أندية سيتى كلوب المنتظر في نشر ممارسة الرياضة علي المستوي الوطنى وإتاحة استخدام المنشآت الرياضية الحديثة للمواطنين من كافة الفئات والأعمار.

وترى شركة استادات أنه حان الوقت للتوسع في العاصمة الإدارية و المنصورة الجديدة، في ظل المناخ الاستثماري الرائع في مصر بلد الأمن والأمان وتوجيهات القيادة السياسية في توسيع الاستثمارات الرياضية ضمن مشروع الجمهورية الجديدة مصر 2030 والنهوض بالرياضة المصرية للوصول للعالمية وهو ما كان سببا رئيسا في الإقدام على هذه الخطوة التي تولدت من دراسات واستطلاعات رأي لتلبية احتياجات المواطن المصري.

وفي هذا الصدد، وحرصا من شركة استادات وأندية سيتي كلوب على استمرار تقديم خدمات مميزة ولائقة لأعضائها ولكل أفراد الأسرة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجهها الشركة حاليا ، وجدت الشركة نفسها مضطرة لتحريك أسعار عضوية أندية سيتى كلوب بنسبة 20 % ، مع تفهمها الكامل للظروف الاقتصادية الحالية، الا أنها في نفس الوقت تسعى دائما لتقديم خدمات رياضية واجتماعية مميزة، لأعضاء أندية سيتى كلوب بما لا تقل فى كفاءتها عن الأندية الكبرى.

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