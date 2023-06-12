اللجنة العامة لـ "النواب" توافق على الموازنة التفصيلية للبرلمان

وافقت اللجنة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس في اجتماعها صباح اليوم الإثنين، على تقـرير لجنة الخطة والموازنة باعتبارها لجنة حسابات المجلس- بشأن الموازنة التفصيلية لمجلس النواب للسنة المالية 2023/2024.

وأشادت اللجنة العامة بالقيادة الحكيمة للمجلس، وأمانته العامة، والتي ساعدت على الاستمرار في تحقيق الانضباط المالي لموازنة المجلس رغم العمل الدءوب والمستمر للمجلس فى عقد جلساته واجتماعات لجانه، وكافة أنشطته ومهامه الأخرى الدستورية واللائحية.

الجدير بالذكر أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استأنف جلساته العامه اليوم بمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

كان الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد استعراض امس تقرير اللجنة مشددا علي إن الخطة والموازنة للعام المالي 23/24، تواصلان العمل على تخفيف الإعباء المعيشية على شعب مصر من خلال زيادة الاجور والمرتبات، والتعجيل بها وزيادة المعاشات وزيادة الحد الأدنى وحد الإعفاء الضريبى وزيادة الدعم المخصص لمنظومتى رغيف الخبز والسلع التموينية والمنتجات البترولية ومخصصات وعد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.