إصابة مراقب في امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

أصيب مراقب بلجنة الشهيد أحمد الدرديري للغات بمدينة العاشر من رمضان، اليوم الاثنين، بكسر في الساق اليسرى، نتيجة سقوطه من على درج "سلم" المدرسة أثناء مشاركته اليوم في متابعة أولى امتحانات الثانوية العامة.

والبداية، بتلقي غرفة عمليات متابعة امتحانات الثانوية العامة بمحافظة الشرقية، إشارة بإصابة مراقب امتحانات الثانوية العامة في لجنة امتحانات الثانوية العامة رقم 1843 بمدرسة الشهيد أحمد الدرديري للغات بمدينة العاشر من رمضان، بكسر في الساق اليسرى.

وبالمتابعة تبين حدوث إصابة المراقب نتيجة سقوطه من على درج "يلم" المدرسة، وتم استدعاء سيارة إسعاف لنقله إلى مستشفى التأمين الصحي بمدينة العاشر من رمضان لتلقي الإسعافات اللازمة.

وانطلقت في التاسعة من صباح اليوم، امتحانات الثانوية العامة في محافظة الشرقية، حيث أدى نحو 54279 طالب وطالبة أول أيام الامتحانات في مادتي التربية الدينية ، والتربية الوطنية، موزعين على 158 لجنة امتحانية على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وسط تطبيق كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية حفاظاً على سلامة الطلاب، والملاحظين، والعاملين بالمدارس المنعقد بها الامتحانات.