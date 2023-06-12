سيدي كرير تكشف حقيقة الاستحواذ على "إيثيدكو" عبر مبادلة الأسهم

قالت شركة سيدي كرير للبتروكيماويات، في بيان للبورصة إن المستشار المالي لم ينتهِ حتى الآن من إعداد التقرير المالي النهائي لعملية الاستحواذ على الشركة المصرية لإنتاج الايثلين ومشتقاته "إيثيدكو"، عبر مبادلة الأسهم.

وكانت سيدي كرير اعتمدت في مارس الماضي، دراسة القيمة العادلة للشركة المعدة من قبل شركة بيكرتلي للاستشارات المالية -مستشار مالي مستقل.

وشركة NI CAPITAL هي مستشار عملية الاستحواذ على الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته- إيثيدكو، وهي التي قامت باختيار المستشار المالي المستقل والقانوني لعملية الاستحواذ.

يُشار إلى أن سيدي كرير للبتروكيماويات، حققت أرباحاً بلغت 520 مليون جنيه خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2023، مقابل أرباح بلغت 251 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.