عبد العليم داود: مصر أصبحت زبون سهل لصندوق الدين.. ولن أتآمر على الشعب

هاجم النائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، الحكومة بسبب مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

وقال داود في كلمته بالجلسة العامة المخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، "الواحد احتار فعلًا يهاجم كل وزير على حدا، ولا الحكومة بالكامل لانه في وزراء على راسهم ريشة ووزراء آخرين بيحضروا في المجلس ويتشد عليهم.. ده مش شغل ولا رقابة برلمان على حكومة، حكومة تتقدم بموازنة نصفها و50% منها عبارة عن قروض، فمصر بمواردها وكم مليون خريج جامعة وكم خريج حاصل على دكتوراه، وكم مصنع قبل عام 1952 وما بعد 52، والحكومة اليوم تُفرط في البلد وبتبيع البلد وبتبيع مصانع مصر، حكومة بتنقل البلد للخارج بالقروض".

واستكمل داود هجومه قائلًا: "مصر أصبحت زبون سهل لبلاد الدين وصندوق الدين، النهاردة مطلوب سداد قروض وفوايد قروض، الموازنة بها استخدامات 4 مليار، وخفضت قيمة الأدوية وعندنا ملايين واقفين عاوزين علاج أمام المستشفيات، وبتاع التأمين الصحي بيقول أنا بنفذ التعليمات، في حين أن هيئة الشراء الموحد معطلة التوريد للمستشفيات".

واختتم رئيس برلمانية الوفد كلمته: "أنا لو جاي المجلس علشان فرحان بموقع ولا مكان فقبل كل شيء أنا عندي ضمير ولن أتآمر على الشعب المصري وارفض الموازنه .