الإثنين 12 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

عبد العليم داود: مصر أصبحت زبون سهل لصندوق الدين.. ولن أتآمر على الشعب

البرلمان
البرلمان

هاجم النائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، الحكومة بسبب مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.

txt

رئيس البرلمان يُهاجم وزير المالية للتأخير عن حضور جلسات البرلمان

txt

أحمد الشرقاوي: لا إشكالية إطلاقا في أصحاب المهن الحرة بشأن التفرغ لعضوية البرلمان

وقال داود في كلمته بالجلسة العامة المخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، "الواحد احتار فعلًا يهاجم كل وزير على حدا، ولا الحكومة بالكامل لانه في وزراء على راسهم ريشة ووزراء آخرين بيحضروا في المجلس ويتشد عليهم.. ده مش شغل ولا رقابة برلمان على حكومة، حكومة تتقدم بموازنة نصفها و50% منها عبارة عن قروض، فمصر بمواردها وكم مليون خريج جامعة وكم خريج حاصل على دكتوراه، وكم مصنع قبل عام 1952 وما بعد 52، والحكومة اليوم تُفرط في البلد وبتبيع البلد وبتبيع مصانع مصر، حكومة بتنقل البلد للخارج بالقروض".

واستكمل داود هجومه قائلًا: "مصر أصبحت زبون سهل لبلاد الدين وصندوق الدين، النهاردة مطلوب سداد قروض وفوايد قروض، الموازنة بها استخدامات 4 مليار، وخفضت قيمة الأدوية وعندنا ملايين واقفين عاوزين علاج أمام المستشفيات، وبتاع التأمين الصحي بيقول أنا بنفذ التعليمات، في حين أن هيئة الشراء الموحد معطلة التوريد للمستشفيات".

واختتم رئيس برلمانية الوفد كلمته: "أنا لو جاي المجلس علشان فرحان بموقع ولا مكان فقبل كل شيء أنا عندي ضمير ولن أتآمر على الشعب المصري وارفض الموازنه .

مواد متعلقة

جبالي يفتتح جلسة البرلمان لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023 / 2024

البرلمان يستعرض خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2023 / 2024

رئيس البرلمان العربي يهنئ الكويت بنجاح انتخابات مجلس الأمة 2023

رئيس البرلمان يلتقي نظيره الأردني

أحمد موسى يطالب البرلمان بإنهاء قانونين مهمين لتغيير مزاج المصريين (فيديو)
الجريدة الورقية