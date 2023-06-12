ميمي فريد يقود منتخب السويس امام العبور والاهلي

قرر مجلس إدارة نادي منتخب السويس تعيين ميمي فريد مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، وجاء ذلك بعدما قررت إلادارة الإطاحة باحمد ساري المدير الفني وجهازه المعاون بعد ضياع فرصة تأهل منتخب السويس لدوري المحترفين.

وجاء قرار اسامه الموشي رئيس نادي منتخب السويس بتعيين ميمي فريد مع استمرار المعاون الفني المعاون لاحمد ساري على أن يقود مران الفريق بداية من اليوم وذلك لتهدئة الأوضاع بين الجماهير الغاضبة من الهبوط للقسم الثاني بعد التعادل الاخير مع فريق مستقبل وطن.

ومن المقرر أن يستمر الجهاز الفني في قيادة الفريق امام العبور في الجولة 30 والأخيرة بدوري القسم الثاني وامام الاهلي في كاس مصر، ويحتل منتخب السويس المركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 41 نقطة.

وكان فريق زد اف سي بقيادة مجدي عبدالعاطي المدير الفني ووليد صلاح الدين مدير الكرة تأهل رسميا للدوري الممتاز رسميا ليصبح زد اول المتاهلين للدوري الممتاز من دوري القسم الثاني عن المجموعة الثانية .

وجاء صعود زد اف سي للدوري الممتاز بعد تغلبه على فريق وادي دجلة في الجولة 29 بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ليصل زد للنقطة 62 بفارق 8 نقاط مع السكة الحديد الذي يحتل المركز الثاني برصيد 54 نقطة ليتأهل زد رسميا كون النظر لنتيجة الجولة الأخيرة بالدوري أحرز لزد زد احمد رفعت ريفو ومحمد سمير .

فيما أسفرت نتائج مباريات الجولة 29 دوري القسم الثاني المجموعة الثانية عن تعادل الشرقية للدخان مع كهرباء الإسماعيلية 2/2 وتعادل العبور المصرية للاتصالات 0/0

وتعادل مستقبل وطن مع منتخب السويس 0/0 وفاز السكة الحديد علي بورتو 2/3 أحرز أهداف السكة طارق وطني ومحمود كشلط واحرز لبورتو احمد حسني وكاظم وفاز الانتاج الحربي على النصر 1/4 4النصر1 أحرز أهداف الإنتاج بدر موسي ومحمود رجب مندوه وبدر موسي من ركلة جزاء وناصر البوهي واحرز هدف النصر كاظم صبري

وفاز القناة على الإعلاميين بهدف أحرزه جيروم وتعادل بتروجيت مع الترسانة 1/1 أحرز هدف الترسانة اوجستين اوتو وتعادل لبتروجيت وينفيل كوابينا.