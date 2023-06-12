الإثنين 12 يونيو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

ميمي فريد يقود منتخب السويس امام العبور والاهلي

ميمي فريد
ميمي فريد

قرر مجلس إدارة نادي منتخب السويس تعيين ميمي فريد مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم، وجاء ذلك بعدما قررت إلادارة الإطاحة باحمد ساري المدير الفني وجهازه المعاون بعد ضياع فرصة تأهل منتخب السويس لدوري المحترفين.

txt

أندية القسم الثاني والثالث ترفض دوري المحترفين في اجتماع الترسانة

txt

رئيس الرجاء يقدم مقترحا لشكل مسابقات القسم الثاني والثالث والرابع

 

وجاء قرار اسامه الموشي رئيس نادي منتخب السويس بتعيين ميمي فريد مع استمرار المعاون الفني المعاون لاحمد ساري  على أن يقود مران الفريق بداية من  اليوم وذلك لتهدئة الأوضاع بين الجماهير الغاضبة من الهبوط للقسم الثاني بعد التعادل الاخير مع فريق مستقبل وطن.

 

ومن المقرر أن يستمر الجهاز الفني في قيادة الفريق امام العبور في الجولة 30 والأخيرة بدوري القسم الثاني وامام الاهلي في كاس مصر، ويحتل منتخب السويس المركز الثامن في جدول ترتيب مجموعة القاهرة برصيد 41 نقطة.

 

وكان فريق زد اف سي بقيادة مجدي عبدالعاطي المدير الفني ووليد صلاح الدين مدير الكرة تأهل رسميا  للدوري الممتاز رسميا ليصبح زد اول المتاهلين للدوري الممتاز من دوري القسم الثاني عن المجموعة الثانية .

 

وجاء صعود زد اف سي للدوري الممتاز بعد تغلبه على فريق وادي دجلة في الجولة 29 بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة ليصل زد للنقطة 62 بفارق 8 نقاط مع السكة الحديد الذي يحتل المركز الثاني برصيد 54 نقطة ليتأهل زد رسميا كون النظر لنتيجة الجولة الأخيرة بالدوري أحرز لزد زد احمد رفعت ريفو ومحمد سمير .

 

 

 فيما أسفرت نتائج مباريات الجولة 29 دوري القسم الثاني المجموعة الثانية عن تعادل الشرقية للدخان مع كهرباء الإسماعيلية 2/2 وتعادل العبور المصرية للاتصالات 0/0

 

وتعادل مستقبل وطن مع منتخب السويس 0/0 وفاز السكة الحديد علي بورتو 2/3 أحرز أهداف السكة طارق وطني ومحمود كشلط واحرز لبورتو احمد حسني وكاظم وفاز الانتاج الحربي على النصر 1/4 4النصر1 أحرز أهداف الإنتاج بدر موسي ومحمود رجب مندوه وبدر موسي من ركلة جزاء وناصر البوهي واحرز هدف النصر كاظم صبري 

 

وفاز القناة على الإعلاميين بهدف  أحرزه  جيروم وتعادل بتروجيت مع الترسانة 1/1 أحرز هدف الترسانة اوجستين اوتو وتعادل لبتروجيت وينفيل كوابينا.

الجريدة الورقية