المشدد 10 سنوات لربة منزل لحيازتها مواد مخدرة بقصد الاتجار

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار وائل عمر الشحات، ربة منزل بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة مالية 500 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمتها المصاريف الجنائية، لإدانتها بحيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار بدائرة مركز شرطة أبو كبير.

تعود أحداث القضية للعام الجاري، عندما ورد معلومات لضباط مباحث مركز شرطة أبو كبير، بقيام "هويدا. أ. ف" ربة منزل ومقيمة بدائرة المركز، بالإتجار في المواد المخدرة.

التحفظ على المتهمة والمضبوطات

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة، وبحوزتها كمية من جوهر مخدر الهيروين تزن حوالي 250 جراما، ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبمواجهتها أقرت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع.

تم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المتهمة والمضبوطات، وبالعرض على النيابة العامة أحالتها إلى محكمة الجنايات، التي أصدرت حكمها المتقدم.