الإثنين 12 يونيو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

الطريق إلى البرلمان

البرلمان يستكمل مناقشات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة

مجلس النواب
مجلس النواب

استأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه اليوم بمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/ 2024، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/ 2024.
 

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وكان الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد استعراض امس تقرير اللجنة مشددا علي إن الخطة والموازنة للعام المالي 23/24، تواصلان العمل على تخفيف الإعباء المعيشية على شعب مصر من خلال زيادة الاجور والمرتبات، والتعجيل بها وزيادة المعاشات وزيادة الحد الأدنى وحد الإعفاء الضريبى وزيادة الدعم المخصص لمنظومتى رغيف الخبز والسلع التموينية والمنتجات البترولية ومخصصات وعد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة.


 

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