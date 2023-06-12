محافظ الأقصر يتفقد لجان الثانوية العامة في أول أيام الماراثون

أجرى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، صباح اليوم الإثنين، جولة تفقدية للمرور على لجان الثانوية العامة بمدرسة الأقصر الثانوية العسكرية بنين، للإطمئنان على سير امتحانات الثانوية العامة والتأكد من انتظامها.

واطمأن المحافظ على الطلاب وتقديم كافة الأوجه اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لهم لأداء الامتحانات، كما وجه بالالتزام بكافة الإجراءات اللازمة حفاظًا على صحة وسلامة جميع الطلاب والعاملين، وبضرورة المتابعة المستمرة لسير اعمال الامتحانات.

ومن جانبه أكد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، أنه من المقرر أن يؤدى 7550 طالبا وطالبة الامتحانات هذا العام بينهم 1351 طالبا وطالبة فى الشعبة الأدبية، و 5079 طالب وطالبة بقسم علمى علوم، و 448 طالب فى قسم علمى رياضة، حيث تجرى الامتحانات في 22 لجنة موزعة على 7 ادارات تعليمية، مؤكدا توفير المناخ الآمن للطلاب لأداء الامتحانات حرصا على سلامة الطلاب وجميع المشاركين فى الامتحانات مع تذليل أى عقبات بالتنسيق بين كافة الأجهزة بالمحافظة .

وأشار وكيل وزارة التعليم بالأقصر، إلى أنه تم تجهيز استراحات على مستوى المحافظة بكل سبل الإقامة والإعاشة اللائقة للمراقبين بلجان الثانوية العامة من خارج المحافظة بالتنسيق مع الجهات المعنية